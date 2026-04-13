Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda tras vivir balacera: ‘Por la situación como está México’

La esperada boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue oficialmente pospuesta y no tiene nueva fecha.

El cantante Christian Nodal anunció los cambios de planes durante una entrevista en República Dominicana, en la cual detalló que tiene nuevos lanzamientos en puerta: cuenta con 24 temas listos, distribuidos en dos álbumes. El primero está programado para estrenarse en mayo, mes que originalmente coincidía con la boda.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar pospusieron su boda religiosa?

Durante su participación en el programa Versión Original de Telemicro, Christian Nodal fue cuestionado por el conductor Moisés Salcé sobre si el lanzamiento de su nuevo álbum coincidiría con su boda.

“No, no, no está planeado nada del álbum con la boda ni demás. Son cosas que las tenemos por separado”, respondió Nodal.

El cantante sonorense precisó que por ahora no hay boda religiosa: “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”.

El cantante sonorense Christian Nodal se casó por lo civil con Ángela Aguilar en 2024 y estaban planeando la ceremonia religiosa. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Los planes contemplaban realizar la boda en Zacatecas, donde está el rancho ‘El Soyate’, propiedad de la familia Aguilar; sin embargo, el pasado febrero Ángela y Nodal quedaron en medio de una balacera, mientras salían de dicha propiedad y se dirigían al aeropuerto.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos con esto de tomarlo de la mejor manera”, mencionó.

En un encuentro previo con la prensa, el músico declaró: “Mi esposa se asustó mucho, tenía mucho miedo; yo me tiré al piso; en ese momento siempre pensamos en que necesitábamos estar a salvo”. Nodal y Ángela fueron escoltados al aeroperto por soldados y la Guardia Nacional.

El ataque armado no iba dirigido contra la pareja, sino que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad, explicó anteriormente Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas, en Ventaneando: “Yo tuve comunicación con Pepe Aguilar y me dijo que no se iba a echar para atrás (con la boda)”.

Ángela y Nodal no tienen fecha de boda

Al ser cuestionado sobre cuándo podría realizarse la ceremonia, Nodal evitó dar una fecha concreta: “No sé… Sí, pues realmente hasta que la situación mejore en México, vamos a hacerlo”.

Cabe recordar que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por el civil en julio de 2024, en una ceremonia privada realizada en una hacienda en Morelos. También llevaron a cabo una unión simbólica durante un viaje en Italia.

La familia Aguilar tiene un rancho en Zacatecas. (Fotos: Cuartoscuro.com). (Fotografía Cortesía)

Nodal elogia a su esposa Ángela Aguilar

Más allá del tema de la boda, el intérprete también compartió aspectos personales sobre su relación con Ángela Aguilar.

Durante la entrevista, destacó el impacto que ha tenido en su vida: “Pues yo creo que Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre, para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida, me ha llenado de amor, me ha llenado de tanta enseñanza”.

Nodal añadió que su pareja ha sido fundamental en su proceso personal: “Yo creo que es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, la única persona que no me ha pedido nada a cambio”.

También hizo referencia a las dificultades que han enfrentado como pareja: “Le ha ido muy mal y muy duro por entregarlo todo… y está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte”.