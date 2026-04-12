‘Mi giro era la volada’: El trabajo de Alfredo Adame como piloto antes de convertirse en actor

Alfredo Adame trabajó un tiempo en la aviación privada e incluso voló para la Comisión Federal de Electricidad. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

No solo Roberto Palazuelos tuvo un primer trabajo lejos de los espectáculos antes de la fama; previo a llegar a proyectos como En el nombre del amor o Dos Hogares, el actor Alfredo Adame trabajó en Aeroméxico.

Aunque el ‘Golden Boy’, como se ha autoproclamado, inició en la aviación como sobrecargo, con el tiempo concluyó su carrera como piloto aviador e incluso afirma haber volado en vuelos comerciales.

Se trataba de un sueño que tuvo toda su vida, pero que pausó para dedicarse a la actuación, una profesión que comenzó tras quedarse sin trabajo como piloto y en la que ha permanecido desde entonces, acumulando más de 40 proyectos en su trayectoria.

¿Por qué Alfredo Adame fue sobrecargo en Aeroméxico?

La llegada de Alfredo Adame a Aeroméxico no formaba parte de su plan original, sino que fue una forma de seguir pagando sus estudios como piloto aviador, profesión a la que aspiraba desde joven.

“Yo quería ser piloto aviador, nunca pensé en otra cosa”, recordó durante una entrevista con Jorge Van Rankin. Sin embargo, mientras cursaba la carrera comenzó a tener problemas con su padre, quien solventaba sus estudios.

Según contó, en esa época salía constantemente de fiesta y pasaba gran parte del tiempo con amigos después de sus clases de aviación, con quienes solía beber. La situación llegó a tal punto que su padre lo amenazó con dejar de pagarle la carrera.

Alfredo Adame se dedicó a ser piloto previo a su carrera en la actuación. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

“Mi giro era la volada, yo soy piloto comercial y entré de sobrecargo para pagarme la carrera porque mi papá me mandó a la chingada porque andaba de rebelde”, dijo en una entrevista con Franco Escamilla.

En ese momento, el ‘Golden Boy’ tenía una novia que trabajaba como sobrecargo en Aeroméxico, a quien le pidió ayuda para ingresar a la aerolínea: “Me lleva y entro a Aeroméxico en una semana como sobrecargo”, contó con el ‘Burro’.

Adame ingresó en febrero de 1979 y comenzó en vuelos del DC-9, mientras continuaba con sus clases de aviación. Durante esa etapa realizaba las labores habituales de un sobrecargo, las cuales disfrutaba: “Daba cafés, comidas y todo”, recordó.

¿Cuáles fueron los trabajos de Alfredo Adame como piloto?

Mientras trabajaba como sobrecargo, Alfredo Adame continuó con sus estudios hasta obtener su licencia de piloto comercial en junio de 1982. Sin embargo, cuando estaba por ingresar a pilotar en Aeroméxico, el panorama cambió por completo debido a la crisis económica de ese año.

Tras recibir su licencia, se inscribió en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores para obtener la llamada “carta”, un documento con el que el sindicato presentaba a los aspirantes como candidatos ante Mexicana de Aviación.

No obstante, la devaluación de 1982 frenó todas las contrataciones: “Viene la devaluación del 82 con José López Portillo, se paran las contrataciones”, recordó. La situación se prolongó durante varios años.

Entre 1983 y 1987 las vacantes permanecieron cerradas y, además, los hijos de pilotos tenían prioridad, por lo que Adame optó por solicitar un permiso sin goce de sueldo como sobrecargo en Aeroméxico y comenzó a trabajar en la aviación privada.

Alfredo Adame dejó de ser piloto tras el quiebre de Aeroméxico. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Su primer empleo fue como copiloto de un avión 412 en una empresa agroindustrial vinculada al gobierno. Más tarde encontró otra oportunidad en la Empacadora Hidalgo, donde comenzó a volar un Learjet 25A.

Posteriormente trabajó para la Comisión Federal de Electricidad. Ahí presentó exámenes y fue contratado como copiloto, en parte gracias a que ya había tomado un curso del sistema inercial de navegación y había realizado parte de su entrenamiento en simuladores de Aeroméxico.

Durante esa etapa realizaba vuelos para funcionarios y sus familias, incluso hacia Estados Unidos: “De repente llevábamos a las hijas del secretario de Agricultura… a la familia de no sé quién a Houston”, recordó.

Finalmente, en noviembre de 1987 recibió la carta necesaria para concursar por una plaza en Aeroméxico. Aprobó los exámenes y obtuvo fecha para iniciar su adiestramiento como piloto en mayo de 1988.

¿Por qué Alfredo Adame dejó su trabajo como piloto?

Después de años intentando ingresar como piloto a Aeroméxico, Alfredo Adame finalmente consiguió una plaza y ya tenía fecha para iniciar su adiestramiento en mayo de 1988.

Sin embargo, poco después comenzó a hablarse de una huelga en la aerolínea: “Sigo volando en Aeroméxico (...) De repente empiezan a anunciar que viene la huelga del sindicato de tierra”, contó.

Según relató, él se encontraba de viaje y, al regresar a México la noche del 12 de abril de 1988, mientras el avión en el que viajaba apenas entraba a plataforma, comenzaron a colocar las banderas de huelga.

“La huelga estalla al primer minuto del 13 de abril del 88. Entrando a la plataforma ya estaban poniendo las banderas de huelga”, recordó, una crisis que provocó gran incertidumbre sobre su futuro.

Adame afirma que previamente Marta Oliver, directora de contratación artística de Televisa, lo había contactado para incursionar en la actuación tras conocerlo en un restaurante, pero él se negó, hasta que se presentó la quiebra de Aeroméxico.

Alfredo Adame finalmente se quedó en Televisa como actor. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Esta vez la oferta fue más seria: le propusieron un contrato con un sueldo cinco veces mayor al que percibía como piloto, además de una casa y un coche: “¿Cuánto ganas en Aeroméxico? Te doy cinco veces más, te doy una casa y un coche”, recordó que le dijeron.

Alfredo Adame aceptó, aunque en ese momento seguía pensando que su futuro estaba en la aviación. Incluso le ofrecieron una cláusula que le permitía regresar como piloto si la situación de la aerolínea se resolvía.

“Me dan una cláusula escapatoria de que si se arreglara lo de Aeroméxico me regresaba”, contó después con Franco Escamilla. Al final, nunca volvió a los aviones y su carrera tomó un rumbo completamente distinto en la televisión.