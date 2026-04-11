Sabrina Carpenter se disculpa por reacción ante grito ‘raro’ de mujer árabe en Coachella: ‘Pura confusión’

Sabrina Carpenter es la protagonista de una polémica tras su actuación en Coachella 2026. (Foto: EFE/IAGemini)

Una funa contra la cantante Sabrina Carpenter surgió tras su participación en Coachella 2026, luego de llamar “raro” el grito de celebración de una mujer árabe conocido como Zaghrouta, por lo que ofreció disculpas.

La intérprete de ‘Manchild’ fue headliner de la primera noche del festival, donde brilló como una estrella de pop, pero también protagonizó una polémica que generó una ola de críticas en redes sociales.

Sabrina Carpenter ofreció disculpas mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual aseguró que “fue pura confusión”.

Sabrina Carpenter encabezó el primer día del Coachella 2026 (Foto de referencia: EFE) (STEPHANI SPINDEL|STEPHANI SPINDEL/EFE)

¿Cuál es la polémica con Sabrina Carpenter en Coachella 2026?

La cantante estadounidense subió al escenario principal del festival Coachella 2026, celebrado en California, la noche del viernes 10 de abril para interpretar sus mayores éxitos.

Momentos antes de tocar el piano, una mujer del público cercana a Carpenter realizó un grito de celebración conocido como Zaghrouta, informó Variety.

Carpenter se mostró sorprendida y confundida ante el sonido, el cual interpretó como un yodel: “¿Eso es algo que están haciendo? No me gusta”, mencionó.

“Es de mi cultura, es para celebrar”, respondió la mujer.

“¿Es tu cultura el yodeling? ¿Qué está pasando? ¿Es esto ‘Burning Man’? Esto es muy raro”, finalizó la cantante.

Un día después de su participación en Coachella, la intérprete de ‘Juno’ publicó un mensaje de disculpa en su cuenta de X.

“Mil disculpas, no vi a esta persona con mis propios ojos y no pude escucharla claramente, mi reacción fue de pura confusión, sarcasmo y nunca tuve mala intención. Podría haberlo manejado mejor, pero ahora sé que es un Zaghrouta”.

Agregó que a partir de ahora son bienvenidos los gritos árabes (y los yodels) en todos sus conciertos.

Sin embargo, la artista recibió más críticas en redes sociales, donde usuarios aseguraron que sí se dio cuenta porque mujer del público lo explicó, y aun así continuó.

¿Cómo fue la participación de Sabrina Carpenter en Coachella 2026?

Antes de comenzar con el concierto, Sabrina Carpenter proyectó un video en blanco y negro donde conducía un coche mientras observaba una versión más joven de ella misma.

Al término de la proyección, apareció en una larga pasarela por la que caminó hasta llegar al escenario e iniciar con su canción ‘House Tour’. Durante el show interpretó sus mayores éxitos.

Carpenter tuvo diferentes cambios de vestuario, aunque con algunas diferencias respecto a otros conciertos, porque en esta ocasión no realizó dinámicas habituales, como “arrestar” a alguien, ni contó con invitados.

Aun así, destacó como una de las artistas más comentadas del festival Coachella 2026.

¿Cuándo está Sabrina Carpenter en Coachella 2026?

Coachella 2026 se lleva a cabo durante dos fines de semana, en los que se repite el cartel, encabezado por Justin Bieber y Karol G.

El primero se realizó del 10 al 12 de abril y, aunque la presentación de Sabrina Carpenter ya pasó, aún tiene un segundo show programado para el viernes 17 de abril.

La presentación de la intérprete de ‘Espresso’ se puede seguir en vivo a través de la transmisión oficial del evento en su canal de YouTube.