Encerrado 27 horas en una cajuela: Así fue el secuestro de un actor de ‘El Señor de los Cielos’

Tras su secuestro, Alejandro Sandí habló sobre el estrés postraumático, las terapias que tomó y el distanciamiento temporal con Vanessa Arias. [Fotografía. Shutterstock, Cuartoscuro, @alejandro_sandi/Instagram]

Lo que empezó como un viaje entre amigos para ver el amanecer en un volcán se convirtió en una pesadilla para uno de los actores que participó junto a Rafael Amaya en la serie El Señor de los Cielos. En noviembre de 2019, Alejandro Sandí fue víctima de secuestro en el Nevado de Toluca junto a sus amigas, las actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde.

Aquella mañana, el actor vivió desde otra perspectiva lo que actuaba en la narcoserie. Un grupo de hombres armados los interceptó mientras viajaban rumbo a las faldas del volcán.

El episodio no solo dejó pérdidas materiales para el actor. También provocó rupturas en amistades y abrió un prolongado proceso de terapia, lejos de los escenarios, que Alejandro Sandí tuvo que afrontar.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Alejandro Sandí en el Nevado de Toluca?

Alejandro Sandí, Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde salieron por la mañana rumbo al Nevado de Toluca para ver el amanecer y disfrutar de una escapada turística.

Alrededor de las 08:00 de la mañana, el grupo de amigos iba hacia el Nevado de Toluca cuando fueron interceptados. La camioneta que circulaba delante de ellos redujo la velocidad de manera repentina y, en cuestión de segundos, varias personas armadas se les acercaron, comenzaron a gritar y rodearon el vehículo.

Sandí intentó tranquilizar a sus acompañantes en medio del desconcierto. Pensó que los bajarían a los tres y que el episodio no pasaría de un asalto.

“Pensamos que la camioneta había perdido el control; por poco se estampa con nosotros. Se vio como en un derrape y, en lo que menos piensas, ya teníamos a 4 o 5 personas con pistolas y gritando. Me acuerdo que volteo con Vanessa y les digo: ‘No va a pasar nada, tranquilas’”, explicó el actor para el programa Hoy.

Cuando intentó bajar de la camioneta que conducía, uno de los agresores le apuntó con un arma en la cabeza. Lo cambiaron de vehículo, lo esposaron y le cubrieron los ojos antes de meterlo en la cajuela.

“Tenía una pistola en la cabeza, me pusieron las esposas y cualquier movimiento que hacía me lastimaba más porque se cerraban las esposas. Todo el tiempo estuve vendado”, comentó.

Vanessa Arias, quien años después fue víctima de un intento de feminicidio, relató que ella y Esmeralda Ugalde fueron sometidas en el suelo. Señaló que escuchó cómo cargaban un arma y describió la incertidumbre de no saber qué ocurría a su alrededor.

Agregó que vivió segundos de confusión y miedo, con la idea de que el siguiente movimiento podía cambiar el desenlace. Con los ojos cerrados, intentó reconocer a quien tenía cerca y confirmó que ella y Esmeralda Ugalde seguían vivas y preguntaban por Alejandro Sandí.

Alejandro Sandí dejó por varios años la actuación tras ser secuestrado en el Nevado de Toluca. [Fotografía.@alejandro_sandiInstagram]

¿Cómo fueron las horas que Alejandro Sandí pasó secuestrado?

Dentro de la cajuela del otro vehículo, Alejandro Sandí estaba acompañado por otra víctima, identificada como Frédéric Michel, un ciudadano francés que también fue secuestrado en la zona del Nevado de Toluca, en un crimen que las autoridades mexiquenses atribuyeron a integrantes de La Familia Michoacana.

El actor describió ese periodo como un encierro agobiante, sin referencias claras del tiempo y con limitaciones físicas que se intensificaron a lo largo de las horas de cautiverio. Dentro de la cajuela había tanques de gasolina vacíos, cuyo olor hacía más difícil la respiración.

Para resistir, Sandí procuró concentrarse en lo inmediato, con un objetivo repetido: respirar y no perder la claridad. “Pensaba: ‘en 2 horas me van a soltar’; luego: ‘en otras 2’; luego: ‘la próxima hora’. Quería que mi cabeza estuviera en lo que estaba pasando. Si me ponía a pensar ‘me van a golpear, me van a matar, me van a torturar’, lo hubiera pasado peor”, relató.

Uno de sus mayores temores era que no avisaran a sus familiares. Pensó en la salud de su padre y en el impacto que podía tener la noticia.

Tras 27 horas de cautiverio, Alejandro Sandí y Frédéric Michel fueron liberados en un operativo que encabezaron la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde se reunieron con el actor hasta el lunes siguiente. El encuentro se limitó a un abrazo y al llanto, sin conversación alguna sobre el secuestro.

Elementos del Ejército y policías del Edomex desplegaron un intenso operativo de seguridad en el Nevado de Toluca tras el secuestro del actor Alejandro Sandí [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué secuelas sufrió Alejandro Sandí tras el secuestro?

Tras la liberación, Alejandro Sandí relató en el programa Venga la Alegría que el secuestro le dejó afectaciones asociadas al estrés postraumático. Padeció paranoia, insomnio y sobresaltos nocturnos, además de episodios de falta de aire y crisis de pánico durante la madrugada, vinculados al recuerdo del encierro en la cajuela.

Para contener las secuelas, recurrió a atención profesional y a cambios de hábitos. Tomó terapia varias veces por semana e incorporó ejercicio físico, principalmente natación, para regular su estado emocional.

“He tenido que tomar terapias tres veces a la semana… dos con una terapeuta, una con otro terapeuta… me estaban recomendando antidepresivos y ansiolíticos y yo decidí que no”.

En el plano profesional, se alejó durante varios años de la actuación y regresó en 2022 con su participación en la serie El último rey, basada en la vida de Vicente Fernández, donde interpreta a Federico Méndez.

De igual forma, fortaleció proyectos personales ligados a promover hábitos saludables en redes sociales, incursionó en el modelaje y lanzó a la venta su propia colección de ropa.

¿Por qué Alejandro Sandí se distanció de Vanessa Arias tras el secuestro en el Nevado de Toluca?

Además del trauma psicológico, Alejandro Sandí enfrentó un distanciamiento con Vanessa Arias, que incluso se hizo visible en redes sociales.

El distanciamiento, explicó, respondió a la necesidad de procesar el episodio de manera individual. Ambos enfrentaron miedo y desgaste emocional, por lo que optaron por mantener distancia para evitar que el recuerdo del ataque dominara su vida cotidiana.

Además, Alejandro Sandí señaló que la conversación pública alrededor del caso agravó el impacto y desmintió las versiones del productor Emmanuel Duprez, creador de programas como Se busca un hombre y Como dice el dicho, quien afirmó que lo ocurrido fue producto de un “autosecuestro”.

Alejandro Sandí se distanció de Vanessa Arias meses después de que fue secuestrado en el Nevado de Toluca. [@vannearias/Instagram]

Vanessa Arias también acudió a terapia psicológica para superar el incidente. En el plano profesional, participó en realities show como El Inframundo, Las Estrellas Bailan en Hoy y en la más reciente edición La Casa de los Famosos, donde fue la cuarta participante eliminada.

El caso de Alejandro Sandí se sumó a la lista de figuras del espectáculo como Adal Ramones, Rafael Inclán, Jorge Salinas, Ernestina Sodi y Laura Zapata que han sido víctimas de secuestro en México.