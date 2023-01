Rafael Amaya, actor de ‘El Señor de los Cielos’, aseguró que ‘los narcos también lloran’

El actor Rafael Amaya acudió a la presentación de la octava temporada de la serie El Señor de los Cielos, en donde interpreta al narcotraficante Aurelio Casillas, y reveló el ‘estigma’ que ‘casi nadie conoce’ sobre ellos.

“Al final del día son seres humanos, tienen sentimientos, tienen debilidades, tienen necesidades”, argumentó según reportó en redes sociales el periodista Gil Barrera.

“Son simplemente las circunstancias que les tocó vivir y son momentos de un ser humano que ya está procesando la vida de diferente manera, desde otra perspectiva, por todo lo que le ha pasado. ¿Cuánta gente no se le ha muerto?, ¿cuánta gente no le ha hecho daño? Los narcos también lloran”, añadió.

Actores de ‘El Señor de los Cielos’ responden a AMLO

Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticara las producciones que se basan en la narcocultura, los actores reaccionaron.

Amaya expuso que el narcotráfico “es una realidad que estamos viviendo y que no podemos tapar con el dedo”, pero que tratan de “suavizar” mediante la ficción. “¿Por qué no le dice a los noticieros que no den estas noticias?”, indicó.

Otros de los protagonistas destacaron que la nueva temporada consigue reflejar de forma más fidedigna la vida de los narcotraficantes y aquellos que les rodean, sin exaltar su figura. “Sin perder la esencia de la acción, la sensualidad de los personajes, vamos a tocar más la realidad de las familias que viven en medio de los narcos, su cotidianidad”, dijo Carmen Aub.

Isabella Castillo argumentó que lo “más bonito de la temporada es que no pone a los narcos como superhéroes, si no la vida cruda”. Los nuevos capítulos, que llegarán el próximo 17 de enero, fueron escritos por el venezolano Luis Zelcowicz y dirigidos por un grupo de directores, entre los que se encuentra el mexicano Mauricio Meneses.

“No creo (que la serie sea narcocultura). Es una historia, hay amor, melodrama, y no habría que mezclar una cosa con la otra”, explicó Meneses.

*Con información de EFE.