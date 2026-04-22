Nazaret ‘N’, de Metaxchange, demanda a Sandra Echeverría por extorsión y delincuencia organizada

Nazaret ‘N’, de Metaxchange, demandó a Sandra Echeverría por extorsión y delincuencia organizada, luego de su detención, derivada de una investigación por su presunta participación en una empresa con estructura piramidal.

La CEO de Metaxchange fue detenida el pasado 18 de abril, tras una orden de aprehensión derivada de una investigación de la Fiscalía de la CDMX. Esto ocurrió dos meses después de que Sandra Echeverría denunciara fraude porque la empresa retenía su dinero, y el de otros clientes, así como por negarse a pagar los rendimientos generados durante 18 meses.

Sandra Echeverría fue una de las presuntas víctimas del caso Metaxchange. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Así es la demanda de Nazaret ‘N’ contra Sandra Echeverría

La defensa de Nazaret ‘N’, vinculada con la empresa Metaxchange Capital, reveló detalles sobre la demanda interpuesta contra la cantante y aseguró que “ha utilizado método de extorsión, es decir, corrupción, y violación en el debido proceso“.

De acuerdo con esta versión, la actriz habría utilizado su influencia mediática y plataformas digitales para presionar a la directiva, para exigir el pago preferencial de sus fondos bajo la amenaza de continuar con el desprestigio público y legal de la empresa.

La defensa argumenta que Sandra Echeverría no solo buscaba recuperar su inversión, sino que sus acciones habrían cruzado la línea legal hacia la extorsión, al intentar obtener beneficios fuera del proceso jurídico correspondiente, lo que, según señalan, afectó la operatividad de la empresa y la seguridad de sus directivos.

“Quería formular imputación penal cuando no cometimos delito ninguno, porque esto es de carácter patrimonial, mercantil y hasta civil, pero nunca penal. Las autoridades están actuando dolosa y ventajosamente en contubernio con estas autoridades corruptas”, mencionó NAzaret ‘N’ en un video publicado en redes y compartido por el programa Ventaneando.

“Ejercieron presión, buscan ocultar el daño con un tema mediático y desviar la atención, una de ellas es Sandra Echeverría, a quien interpusimos una demanda por daño moral y penalmente por delincuencia organizada y extorsión al unirse a este séquito, quien usó este caso para volverlo público y agravar esta situación”, añadió.

De acuerdo con Nazaret ‘N’, cuenta con documentos legales y certificados ante notario público para certificar que sí se realizó el pago correspondiente a las retribuciones y retorno de capital a la cantante de regional mexicano, por tanto, no debió ocurrir su detención.

“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno; repito, no cometimos delito alguno”, finalizó.

¿Cómo fue la detención de Nazaret ‘N’, de Metaxchange?

Bertha Alcalde Luján detalló, en un comunicado difundido en su cuenta de X, algunos avances de la investigación que derivaron en la detención de Nazaret ‘N’.

De acuerdo con la funcionaria, se realizó un cateo en la zona de Polanco, donde fue detenida la presunta implicada en un esquema de fraude que operaba mediante una estructura piramidal.

“La empresa Metaxchange ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias con una aparente legalidad”. Al inicio, la compañía devolvía dinero para “generar confianza”; estos pagos fueron suspendidos.

Las autoridades también siguieron el rastro de los recursos para identificar su origen, destino y patrones de operación, lo que permitió la detención de Patrick ‘N’, quien ya se encuentra en prisión preventiva y vinculado a proceso.