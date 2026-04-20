Michelle Salas publica foto inédita con Luis Miguel en su boda: ‘Te amo, papá’

Luis Miguel apareció en una foto nunca antes publicada en la que está con su hija Michelle Salas. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

No todos los días Luis Miguel deja ver lo que ocurre fuera del escenario. Pero cuando lo hace, basta una imagen para encender la conversación. Esta vez, el reflector no lo encendió él, sino su hija, Michelle Salas, quien abrió una ventana a su álbum más privado para celebrar al ‘Sol’ en su cumpleaños.

Con una imagen, cargada de cercanía y significado, la hija de Luis Miguel publicó un recuerdo de uno de los días más importantes de su vida: su boda. En la fotografía, subida en las historias temporales de Instagram, aparece abrazada a su padre, y la compartió con el objetivo de felicitar a su papá en su cumpleaños, quien el pasado 19 de abril celebró 56 años. En el post le dedicó el siguiente mensaje:

“Te amo, papá, Happiest Brithday, que sean muchos años más celebrando tu vida”.

La imagen corresponde al día de la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz Granados, celebrado el 14 de octubre de 2023 en la Toscana italiana, en la finca Il Borro. Aquel evento, que se manejó con total discreción, generó gran expectativa, y hasta ahora no se había revelado un momento tan significativo de un recuerdo compartido entre padre e hija.

En la ceremonia estuvieron presentes personas importantes en la vida de la modelo, como su madre, Stephanie Salas, y su abuela, la primera actriz Sylvia Pasquel.

Pero sin duda, una de las presencias más comentadas fue la de ‘El Sol de México’, quien hizo una pausa en su gira, incluso reprogramó fechas para acompañar a su hija en un momento irrepetible. Llegó además junto a la empresaria Paloma Cuevas, quien mantiene una relación amorosa con el cantante, pero de manera hermética.

Michelle Salas compartió una foto inédita junto a Luis Miguel. (Foto: Captura)

¿Cómo es la relación de Luis Miguel y Michelle Salas?

Michelle Salas es hija de la relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas, quienes iniciaron un noviazgo en 1987. Dos años después nació la modelo.

En ese entonces, la hija de Sylvia Pasquel, estudiaba la preparatoria, y cuando se embarazó, terminó el contácto con el intérprete de ‘Entrégate’.

Cuando Michelle tenía 17 años, concedió una entrevista a la revista Quién para contar lo que sentía acerca de no ser reconocida por el cantante.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones”.

En 2007, ‘El Sol de México’ la reconoció y su relación mejoró, pero nuevamente tuvieron conflictos cuando salió la polémica bioserie de Luis Miguel.

La distanca se mantuvo hasta que, en 2023, aparecieron juntos en la boda de Michelle Salas, dando a entender que hubo un acercamiento, el cual se confirmó en el cumpleaños del ‘Sol’ un año después, pues compartió una foto para felicitarlo, donde ella aparece sentada en el regazo de su papá.

En esa ocasión no acompañó la publicación con ninguna felicitación o descripción relacionada con su papá.