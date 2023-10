¿Qué dijo Michelle Salas sobre Luis Miguel antes de ‘conocerlo’?: ‘Claro que sabe que existo’

Michelle Salas se casó el 14 de octubre en la Toscana italiana, y entre los invitados de la fiesta estuvo su papá, Luis Miguel, quien habría llegado en helicóptero para la celebración que tuvo una duración de tres días.

En la actualidad, la relación entre ‘LuisMi’ y su hija es buena, pues la joven asistió a uno de los conciertos de ‘El Sol’ en Las Vegas, aunque antes no era la mejor. Incluso, tuvieron que pasar muchos años para que volvieran a reencontrarse.

Luis Miguel y su hija Michelle Salas se habían dejado ver más cercanos en las últimas semanas. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

¿Cómo fue la relación de Luis Miguel y Michelle Salas en su infancia?

En Luis Miguel: La Serie, producción que narra la vida del cantante de ‘La Incondicional’, hay algunos capítulos que tratan sobre los primeros años de Michelle Salas, a quien tuvo con Stephanie Salas.

Su convivencia fue poca, y cuando ella tenía aproximadamente seis años dejó de verla. Fue hasta que ella se convirtió en adulta que Gallego Basteri trató de acercarse, y si bien la relación empezó a mejorar, tampoco era buena.

En la ficción se les veía distantes y orgullosos el uno con el otro. De esto ya había hablado la misma Michelle, cuando en una entrevista hace 17 años señaló que nunca convivió realmente con su papá.

Michelle Salas no fue reconocida por Luis Miguel hasta 2007. (Foto: Instagram / @stephaniesalasoficial)

Michelle Salas: La vez que habló sobre Luis Miguel cuando ‘no lo conocía’

La primogénita de Luis Miguel dio una entrevista cuando tenía 17 años a la revista Quién, en donde habló sobre cómo se enteró de que el cantante era su padre y lo que implicaba para ella ser hija de ‘El Sol’.

“Creo que tenía como tres años. De la edad exacta no me acuerdo. Mi mamá me lo dijo cuando consideró que ya tenía conciencia para comprender las cosas. Fue raro, pero a la vez entendí que tarde o temprano debía saberlo. De chiquita no lo asimilas, por eso cuando me decían: ‘Vas a ir a casa de tu papá' o ‘mira lo que te mandó', me parecía padre”, dijo la ahora modelo.

En aquel 2006, cuando Michelle dio por primera vez una entrevista, le cuestionaron el hecho de que el cantante todavía no reconocía su paternidad en aquel entonces, lo cual le pareció absurdo.

“Él me ha visto. ¡Claro que me ha visto! Claro que sabe que existo, y sé que no debería estar diciendo estas cosas, pero yo sí tengo los pantalones para hacerlo, y mira que soy más chica… Creo que si yo puedo, él también”, señaló la entonces adolescente.

De igual forma, pidió que las personas y la prensa dejaran de hacer comentarios sobre el hecho de que Luis Miguel todavía no la reconocía como su hija.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo”, aseguró.

Michelle Salas tenía 17 años cuando habló sobre la paternidad de Luis Miguel. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Luis Miguel no reconocía a su hija? Michelle Salas y la vez que habló del tema

En la misma entrevista, también le preguntaron si tenía idea del porqué ‘El Sol’ no la reconocía como su hija, y aseguró que tenía que ver con la vida amorosa del artista.

“Porque le importa más su fama y sus mujeres, pero las mujeres no se le van a ir porque yo esté. No se va a poner feo ni le voy a sacar arrugas. Lo invito a que piense si está seguro porque al ratito puede ser demasiado tarde” dijo.

La ahora empresaria y modelo mencionó que a ella no le interesaba que recuperara el tiempo perdido, solo le hubiese gustado una explicación en ese momento sobre el porqué actuó de esa manera el intérprete de ‘Hasta que me olvides’.

Anteriormente, Luis Miguel y Michelle Salas se encontraban distanciados. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

“No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones. Que me diga qué pasó y ya, porque escucho versiones de todos lados: de mi mamá, de mi abuelita… y eso me frustra, porque ¿a quién le creo?”, sentenció Michelle Salas a los 17 años.