¿Quién entregó a Michelle Salas en el altar en su boda con Danilo Díaz?

“¡Qué vivan los novios!”, este fin de semana Michelle Salas, hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal, contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díazgranados en un lujoso evento de tres días en la Toscana, Italia; sin embargo, ¿quién la entregó en el altar?

A lo largo de este fin de semana, los seres queridos de Michelle Salas y Danilo Díazgranados se reunieron en una enorme celebración por su matrimonio que inició el pasado 13 de octubre y concluyó con un ‘brunch’ la mañana de este domingo.

La boda de Michelle Salas se realizó en finca Il Borro en Arezzo en la región de Valdarno, un recinto que lleva más de 100 años de antigüedad y que pertenece a la familia de Salvatore Ferragamo.

Luis Miguel y su hija Michelle Salas se habían dejado ver más cercanos en las últimas semanas. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

¿Cómo llegó Michelle Salas al altar?

Para la ceremonia de la boda, que se llevó a cabo este 14 de octubre, Michelle Salas utilizó un vestido de novia proveniente de la marca Dolce & Gabbana y joyería de Tiffany & Co.

Debido a las polémicas que ha tenido con su padre, muchas personas se han especulado quién fue la persona que acompañó a Michelle Salas al altar. Algunos individuos señalaban que podría haber sido Luis Miguel y otros que fue su madre, Stephanie Salas.

Previo a la boda, en mayo, tras el compromiso de Michelle Salas con Danilo, Stephanie Salas había escrito en una historia de Instagram que ella sería la responsable de llevar a su hija al altar con su prometido.

Sin embargo, según la revista Quién, fueron ambos padres de Michelle Salas, Luis Miguel y Stephanie Salas, los encargados de acompañarla y no solo uno de ellos. Su madre caminó con la modelo durante la primera parte del pasillo hasta que fue el turno de ‘El Sol’, quien la entregó a su prometido.

Michelle Michelle Salas y Danilo Díazgranados se casaron. (Foto: Instagram / @michellesalasb)

¿Cómo reconoció Luis Miguel a Michelle Salas como su hija?

Una de las primeras polémicas entre Luis Miguel y Michelle Salas, es que tardó 18 años en reconocerla como su hija.

Michelle Salas es producto de la relación que hubo entre Luis Miguel y Stephanie Salas en la década de los 80. La modelo nació en 1989, cuando la pareja ya se había separado y ‘El Sol’ se encontraba en uno de los momentos más populares de su carrera.

Aunque Stephanie Salas reveló el nacimiento de su hija, en diversas ocasiones Luis Miguel negó que fuera su descendencia. En una ocasión, en conversación con Raúl Velasco en el programa Siempre en domingo, ‘El Sol’ negó a Michelle Salas como su hija.

Michelle Salas no fue reconocida por Luis Miguel hasta 2007. (Foto: Instagram / @stephaniesalasoficial)

“Yo he sido un personaje que a lo largo de los años que llevo se han dado distintos comentarios”, explicó el intérprete y aseguró que a su edad, en aquel entonces estaba en sus veinte, no se sentía preparado con la responsabilidad.

En 2005, cuando Michelle Salas tenía 16 años, habló con la revista Quién y aseguró lo siguiente: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”.

Dos años después de aquella entrevista, Luis Miguel reconoció a Michelle Salas como su hija y comenzaron a tener una relación.

En aquel entonces, ‘El Sol’ mantenía un romance con la actriz Aracely Arámbula y hay quienes especulan que la famosa habría sido quien convenció a Luis Miguel de reconocer a su hija.

Anteriormente se especulaba que Luis Miguel y Michelle Salas se encontraban distanciados. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

¿Cómo ha sido la relación de Michelle Salas con Luis Miguel?

Tras haberla reconocido como su hija, Michelle Salas y Luis Miguel mantuvieron una buena relación hasta una situación polémica con el exmanager de ‘El Sol’.

De acuerdo con la revista Quién, al cumplir 18 años, Michelle Salas se mudó con Luis Miguel a Los Ángeles, en Estados Unidos. En esa época, la modelo conoció a Alejandro Asensi, uno de los encargados detrás de la carrera del cantante.

En 2008, un medio conocido como El Centro, publicó una serie de fotografías en las que supuestamente se confirmaba el romance entre Michelle Salas y Alejandro Asensi.

Michelle Salas y Luis Miguel tienen una buena relación. (Instagram / @michellesalasb / @luismiguel)

Al enterarse de la situación, Luis Miguel cortó toda relación con su exrepresentante y se distanció por un tiempo de Michelle Salas.

A pesar de aquella situación, en la actualidad Michelle Salas y Luis Miguel mantienen una buena relación.

“Admiro muchísimo a mi papá y admiro su historia”, aseguró Michelle Salas en una conversación con Ventaneando en 2018.