Laura Zapata apoya a Aracely Arámbula en polémica con Luis Miguel: ‘Qué poca maíz’

Después de casi cuatro años sin recibir pensión alimenticia de Luis Miguel para sus hijos, Miguel y Daniel, Aracely Arámbula ya emprendió acciones legales en contra del cantante, a quien en semanas pasadas llamó ‘deudor alimentario’.

Las declaraciones que hizo a mediados de septiembre la hicieron acreedoras de críticas por parte de figuras como Myrka Dellanos, expareja de ‘El Sol’. No obstante, también la han apoyado mujeres como Laura Zapata.

Anteriormente la hermana de Thalía ya había opinado sobre el caso e incluso le dedicó unas palabras al cantante, la actriz volvió a hablar del tema.

Laura Zapata estuvo presente en la alfombra roja de la nueva temporada de Cirque Du Soleil. (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Laura Zapata sobre la demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel?

Durante un encuentro con medios en un evento del Cirque Du Soleil, Laura Zapata aseguró que Luis Miguel tenía que apoyar a la madre de sus hijos, pues la responsabilidad no es nada más de Arámbula.

“No, pues eso qué poca ‘maíz’, ¿no? Si es realmente eso, yo creo que los hombres tienen que apoyar a las mujeres que les dan hijos, ¿no? O sea, porque ya parió y nada más de ella… No, no, no, hay que exigirle”, dijo en primera instancia.

Zapata también aplaudió que la actriz de La Patrona esté demandado los derechos que le corresponden a sus hijos, de aproximadamente 16 y 14 años y quienes no han recibido manutención del cantante desde diciembre de 2019.

“Qué bueno, la felicito, y ojalá que las leyes logren hacer algo, y yo creo que le va a ir muy bien si lo logran, ¿no? Económicamente”, señaló la actriz de María Mercedes mientras hacía una seña con la mano haciendo alusión al dinero.

Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen dos hijos en común: Miguel y Daniel. (Instagram / @aracelyarambula / @luismiguel)

Laura Zapata ya había mostrado su apoyo a Aracely Arámbula

A finales de septiembre, la hermana de Thalía ya había sido cuestionada por la polémica entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, y aunque se mostró hasta cierto punto neutral, pues no le constaba que lo que se decía del cantante fuera cierto, también apoyó a ‘la Chule’.

“Está muy bien como mujer denunciar las fallas de los corresponsables, ¿no? De los hijos. Yo le aplaudo. Nada más que sí demuestre porque parece que dice que no es cierto, ¿no?”, dijo en aquella ocasión.

Aracely Arámbula inició un proceso legal contra Luis Miguel en julio. (Foto: Instagram / @aracelyarambula / @luismiguel)

De igual forma se refirió al hecho de que el cantante de ‘La Incondicional’ haya dejado de pasarle pensión alimenticia a sus hijos.

“Pues qué fuerte que un hombre no pague pensión y no mantenga a sus hijos y ande paseando a otras personas y otros hijos. Pues eso sí habla muy mal de él (…) El padre o la madre que abandona a sus hijos, pues no tiene padre, o no tiene madre, o qué poca madre ¿no?”, dijo la actriz.