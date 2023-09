‘Sestán’ peleando: ¿Qué se han dicho Aracely Arámbula y Myrka Dellanos tras polémica por ‘LuisMi’?

Desde que Aracely Arámbula señaló a Luis Miguel como “deudor alimentario” de sus hijos Miguel y Daniel, la actriz fue objeto de algunas críticas, entre ellas la de Myrka Dellanos, expareja de ‘el Sol’, quien lo defendió y aseguró que, contrario a lo que ‘la Chule’, él sí cumple con sus obligaciones como padre.

A partir de entonces, entre Arámbula y Dellanos han surgido una serie de declaraciones donde ‘se tiran una a la otra’, más que hablar sobre Luis Miguel y si cumple o no con la manutención de sus hijos, de 16 y 14 años.

Aracely Arámbula aseguró que Luis Miguel es ‘deudor alimentario’

Todo inició con las declaraciones que la actriz de La Patrona hizo durante un encuentro con medios hace una semana, en donde asegura que Luis Miguel no busca a sus hijos, ni para convivir con ellos, ni para darles la manutención que por ley les corresponde.

“No se ha portado nada bien. No ha tenido interés (…) Si él tiene esa consciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando truena los dedos y están ahí todos”, señaló en primera instancia.

De igual forma, aseguró que ella es quien se hace cargo de la manutención de sus hijos, pues el cantante de ‘Suave’ no se ha acercado con ella para preguntar por los adolescentes o qué es lo que necesitan.

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida. Soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación”, agregó la actriz de La Doña.

Aracely Arámbula comentó que Luis Miguel no tiene comunicación con sus hijos. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram / @aracelyarambula).

Myrka Dellanos sale a defender a Luis Miguel

Después de que se hicieran virales las declaraciones de ‘la Chule’, Myrka Dellanos, quien fue pareja de Luis Miguel a inicios del siglo, salió en su defensa y puso en duda las palabras de Arámbula.

En una de las emisiones de La Mesa Caliente, programa de Telemundo donde es parte de las conductoras, aseguró que, si Luis Miguel no cumpliera con el pago de la pensión de sus hijos, ya estaría en la cárcel gracias a las leyes en Estados Unidos que protegen a los menores.

“Esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. No sé por qué ella lo dice, porque no sé qué hay en la mente de ella”, señaló.

Además, dijo que, contrario a lo que aseguró la actriz de 48 años, Luis Miguel sí quiere ver a sus hijos y estar cerca de ellos.

“Es lo que siempre él ha querido. Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos”, agregó porque, de acuerdo con lo que ella sabe, “(’LuisMi’) ama a sus hijos”.

Myrka Dellanos fue novia de Luis Miguel entre 2003 y 2005. (Foto: Instagram / @myrkadellanos)

¿Aracely Arámbula envió indirecta a Myrka Dellanos? Esto dijo

Lo dicho por la presentadora de origen cubano y estadounidense habría provocado que Aracely Arámbula ‘le respondiera’ a través de redes sociales.

La mamá de Miguel y Daniel, hijos de Luis Miguel, subió un video a su cuenta de Instagram cantando un verso de ‘Según Quién’, canción de Carin León y Maluma.

“Dile al que te está informando que te está malinformando, que te informe bien”, fue la parte a la que eligió hacerle lypsyc, por lo que sus seguidores aseguraron que se trataba de una indirecta para Myrka.

Publicación de Aracely Arámbula en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, esto no habría sido lo único que hizo Arámbula contra la exnovia de Luis Miguel, pues además habría pedido expresamente que no hablara ni de ella ni de sus hijos poco antes de su reciente publicación.

Myrka Dellanos asegura que Aracely Arámbula solicitó que no hablara de ella

En la emisión de La Mesa Caliente realizada el pasado 22 de septiembre, Dellanos aseguró que Aracely Arámbula llamó para pedir expresamente que Myrka deje de hablar de ellas y sus hijos.

“Ella (Aracely) llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos”, aseguró la conductora. “Ustedes están hablando, pero ella les dijo que yo no puedo”, le dijo a sus compañeras durante la emisión en vivo, quienes aseguraron que sí podían tocar el tema en el programa.

“Claro, no se va a ofender porque hablan a favor de ella, pero yo soy periodista y como periodista quiero mostrar la otra parte de la historia, la de mi amiga”, dijo en referencia a Paloma Cuevas, actual pareja de Luis Miguel. “Y no puedo, porque no quiere que nombre a sus niños”, agregó.

Myrka Dellanos defendió a Luis Miguel de las declaraciones de Aracely Arámbula. (Foto: Instagram / @myrkadellanos)

Y a todo esto... ¿por qué Aracely Arámbula señaló a Luis Miguel de ‘deudor’?

Después de que la actriz de Soñadoras declaró en contra de Luis Miguel, salió a la luz un documento emitido presuntamente por el gobierno de la Ciudad de México en el que el cantante no aparece inscrito como deudor alimentario.

En este sentido, no podría ser considerado como tal. No obstante, Guillermo Pous, abogado de Arámbula, aclaró que, para que Luis Miguel Gallego Basteri, nombre completo del cantante, esté en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, primero debe existir una demanda en su contra, para que el juez gire la orden de cumplimiento.

Actualmente, la actriz no ha demandado a ‘LuisMi’ por pensión alimenticia, pero sí existen registros que de no ha cumplido con sus obligaciones desde diciembre de 2019, de acuerdo con el jurista.

Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen dos hijos en común. (Foto: Instagram / @aracelyarambula / @luismiguel)

“Tal y como lo menciona la señora Arámbula, efectivamente no ha pagado la pensión y la última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019 cuando iba a comenzar la serie biográfica y de conciertos”, señaló en una entrevista con Raúl Brindis.

Hace algunos meses, Aracely Arámbula aseguró que ella sola se hace cargo de la manutención de sus hijos, además de velar por su bienestar y cuidado.

“Soy mamá y papá. Soy una mujer que, como muchas mujeres de México y el mundo, nos hacemos cargo no solo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia”.