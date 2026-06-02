San Antonio Spurs vs. New York Knicks en las finales de NBA 2026: ¿Cuándo y dónde ver los juegos EN VIVO?

Las finales de la NBA se juegan Spurs vs. Knicks (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, EFE).

Las finales de los playoffs de la NBA 2026 se disputan entre New York Knicks y San Antonio Spurs en una serie al mejor de siete partidos que comienza el miércoles en Texas.

El enfrentamiento también representa una reedición de las finales de 1999, cuando los Spurs vencieron a los Knicks para conquistar el título.

Ahora, Nueva York intentará conseguir su primer campeonato desde 1973, mientras que San Antonio busca levantar el sexto trofeo de su historia y el primero desde 2014.

Knicks vs. Spurs: Fecha, horario y transmisión en finales de la NBA

Los aficionados en México podrán seguir el duelo definitivo entre Knicks y Spurs a través de plataformas oficiales de transmisión.

La NBA mantendrá disponibles sus partidos mediante NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la liga, pero además se podrán ver mediante suscripción a Prime Video:

La serie arranca en el Frost Bank Center de San Antonio, debido a que los Spurs cuentan con la ventaja de localía. Posteriormente, la actividad se trasladará al Madison Square Garden para los juegos tres y cuatro.

¿Cómo llegan los Knicks a las finales?

Los New York Knicks regresan a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999. El equipo dirigido por Mike Brown llega tras una destacada postemporada en la que eliminó 4-2 a los Atlanta Hawks y posteriormente barrió tanto a los Philadelphia 76ers como a los Cleveland Cavaliers.

La franquicia neoyorquina acumuló una racha de 11 victorias consecutivas en playoffs. De acuerdo con datos citados por AP, durante ese tramo superó a sus rivales por un margen combinado de 262 puntos, una cifra sin precedentes para una secuencia de 11 encuentros de postemporada.

El base Jalen Brunson fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la Conferencia Este y se ha consolidado como el referente ofensivo del equipo. Antes del inicio de la serie por el campeonato, también se refirió a la figura de Victor Wembanyama.

“Verlo como jugador es bastante increíble. Las cosas que puede hacer en ambos lados de la cancha, la gente realmente nunca las ha visto antes en una persona de su tamaño. Así que es increíble verlo”, dijo Brunson.

Los Knicks también cuentan con piezas como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges y Mitchell Robinson, quien entrenó con el equipo pese a presentar una fractura en el dedo meñique de la mano derecha.

Brown destacó la manera en que el grupo enfrentó los momentos complicados de la temporada. “Durante la temporada siempre hay momentos duros; para eso está la temporada. Yo incluso deseaba que llegaran esas rachas duras, porque solo atravesándolas como organización, y no solo como equipo, descubres si todos son capaces de mantenerse conectados”, afirmó.

Towns reconoció el significado que tiene para él disputar unas Finales con la franquicia de Nueva York. “Mi madre, incluso hasta el día en que falleció, no entendía mucho de las reglas de la NBA, pero sí sabía una cosa: que solo los mejores juegan y rinden en el Madison Square Garden”, expresó el dominicano.

Así llegan los Spurs a las finales de la NBA 2026

Los rivales de Nueva York en la serie por el campeonato serán los San Antonio Spurs, equipo que protagonizó una de las principales historias de la temporada.

La franquicia texana terminó la fase regular con 62 victorias y posteriormente eliminó a Portland y Minnesota antes de superar en siete partidos al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en las Finales de la Conferencia Oeste.

El pase se concretó con una victoria de 111-103 en el séptimo encuentro, donde Victor Wembanyama aportó 22 puntos. Tras el triunfo, el francés dejó clara la ambición del grupo.

“Este sentimiento, no puedo explicarlo. Es tan poderoso”, señaló. Más tarde añadió: “Queremos cuatro más. No hemos terminado”.

Wembanyama fue nombrado MVP de las Finales del Oeste y será el principal foco de atención durante la serie. El jugador francés de 2.24 metros llega acompañado por elementos como De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell y Keldon Johnson.

La expectativa alrededor de la estrella de San Antonio es evidente. Incluso Brunson reconoció su impacto dentro del juego, mientras que Castle fue más contundente al definirlo como “el mejor jugador del mundo”.

El entrenador Mitch Johnson también resaltó la influencia que mantiene Popovich dentro de la organización, pese a haber dejado el banquillo en 2025.

“Ha sido un recurso increíble en todo lo que he tenido que hacer desde octubre hasta ahora. No podría haber construido una dinámica mejor”, aseguró Johnson.

Las Finales también representan un escenario nuevo para gran parte de ambos planteles. Según AP, los únicos jugadores que han sido titulares en partidos de Finales de la NBA anteriormente son Harrison Barnes, por parte de San Antonio, y Mikal Bridges, por parte de Nueva York.

La serie además garantizará la continuidad de una tendencia reciente en la liga: habrá un octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas. Los Spurs intentarán conquistar su sexto anillo, mientras que los Knicks buscan terminar una sequía que se remonta a más de cinco décadas.

Con información de AP y EFE.