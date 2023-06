NBA: ¿Quién es Victor Wembanyama, el francés que podría revolucionar la liga con los Spurs?

Victor Wembanyama ya es de los San Antonio Spurs. El francés fue elegido en el número 1 del Draft de la NBA. Solo con ponerse la gorra de la franquicia, esta vale 500 millones de dólares más.

La web de los Spurs colapsa ante la alta demanda de abonos y la tienda de la NBA no garantiza la llegada de los artículos de ‘Wemby’ hasta septiembre por el gran número de pedidos.

Pocos minutos después de ser elegido por los Spurs, se activó en el NBA Store la preventa de todo lo relacionado con el jugador y su dorsal número uno.

Wembanyama poniéndose la gorra de Spurs en el Draft de la NBA. (FOTO: EFE)

La venta de abonos de temporada se ha vuelto una auténtica locura, la web no soporta tantos accesos y se cae frecuentemente. Hubo 2 mil 500 nuevos depósitos para reservar el pase anual de la siguiente campaña.

En términos de negocio, lo que pone esta llegada en otro nivel es que el propio valor de la franquicia de San Antonio se ha elevado en medio billón de dólares por el simple hecho de tener al joven francés en sus filas.

Hoy en día se estima que si alguien quiere comprar los Spurs debería desembolsar alrededor de 2.7 billones de dólares, pasando de la 19ª institución más cara a la 14ª.

Él es Víctor Wenbanyama, joya de 2.23 metros

El prodigio francés Victor Wembanyama, el joven más esperado en la NBA desde que LeBron James aterrizó en la liga hace 20 años, reinó en el Draft 2023 con el número 1 y, de la mano de los San Antonio Spurs, aspira ahora a revolucionar la liga de arriba a abajo.

Wembanyama fue elegido como número 1 por Spurs en el Draft de la NBA. (FOTO: EFE)

Desde hace meses se sabía que Wembanyama sería el número uno del draft ya que ningún equipo en su sano juicio dejaría escapar la fabulosa oportunidad de llevarse a un talento único y generacional por sus excepcionales cualidades.

“Desde que supe del Draft, de cómo es, quise ser el primero”, dijo Wembanyama. “Creo que empecé a tener la visión de ser un jugador profesional de baloncesto cuando tenía 12 años. Es algo que he estado imaginando por muchos años, realmente no puedo asimilar lo que estoy sintiendo ahora mismo”.

Con 2.23 metros de estatura y 19 años, Wembanyama puede anotar de tres y en la media distancia, maneja el balón con una tremenda habilidad y rapidez para un jugador de sus dimensiones, se desplaza con mucha agilidad y soltura, resulta muy peligroso en el uno contra uno (no solo en el poste) y es también una importante amenaza de intimidación en defensa.

Wembanyama mide 2.23 metros de estatura. (FOTO: EFE)

“Es como un jugador creado en el videojuego NBA 2K”, resumió en octubre Stephen Curry ante la irrupción de este enorme pívot con destreza de escolta.

El MVP de la liga francesa con los Metropolitans 92 este año, es el segundo jugador más alto en ser número del draft de la NBA solo por detrás del chino Yao Ming.

“Wembanyama está hecho para el juego moderno”, comentó el analista Jay Bilas, experto de ESPN en cada draft desde que James fue el primero en 2003. “Nunca hemos a alguien cómo él en una cancha de basquetbol”.

El francés de 19 años ha sido señalado como el mejor prospecto desde que LeBron James salió de la escuela secundaria hace 20 años, quizás con unos atributos físicos que ni siquiera el máximo anotador en la historia de la NBA tuvo.

“No dejo que todo ese ruido se me suba a la cabeza”, dijo Wembanyama. “Tengo tantas expectativas que soy inmune a todo ese ruido. La verdad es que no me importa”.

(Con información de AP y EFE)