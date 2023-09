¿Exesposo de Lina Santos le fue infiel con Aracely Arámbula? Dice que ya no le guarda rencor

Hace unos días, Aracely Arámbula hizo una serie de declaraciones en contra de Luis Miguel, padre de sus dos hijos, aunque la polémica parece no terminar, pues recientemente han revivido la polémica en la que se involucró ‘la Chule’ hace algunos años con Lina Santos.

Esto no solo a raíz de las palabras de Arámbula, también de una reciente entrevista que dio Santos a The USA Print, en donde reveló que a varios años de lo ocurrido, y aunque en el pasado le echó la culpa a Aracely de su divorcio, ya no le guarda rencor a la protagonista de La Patrona.

¿Qué dijo Lina Santos de Aracely Arámbula?

La actriz, que radica en Estados Unidos, ofreció una entrevista donde, además de hablar sobre su regreso a la actuación y algunas anécdotas personales, también habló sobre uno de los episodios más polémicos de su vida: el divorcio de Edwin Godínez que, en un principio, dijo fue gracias a Arámbula.

“¡Ya está olvidado! Estás hablando de hace 20 años, ¡imagínate! Parece que fue ayer, pero fue ayer en el pasado. Ahora mismo estoy feliz como estoy, feliz con los resultados que he tenido hasta la fecha, con todo lo que he hecho, y lo he hecho con todo el amor y todo el cariño”, aseguró Santos.

Lina Santos ya no le guarda rencor a Aracely Arámbula. (Foto: Facebook / @linasantos.oficial)

¿Aracely Arámbula anduvo con el exesposo de Lina Santos?

Por allá de 2008, la actriz Lina Santos anunciaba su divorcio de Edwin Godínez. ¿La causa? Una infidelidad de su entonces esposo con Aracely Arámbula, quien en ese entonces todavía no se relacionaba con Luis Miguel.

A lo largo de muchos años, en cada entrevista que le preguntaban por el tema, siempre señaló a ‘la Chule’ de ser la amante de su esposo, situación que derivó en su divorcio.

“Destruyó mi matrimonio, se convirtió en la amante de mi esposo por interés económico. Aún guardo pruebas”, dijo en aquel entonces.

Tiempo después, dijo que había hablado sobre la infidelidad de su entonces esposo con la actriz de La Doña para poner fin a todas las especulaciones que se hacían sobre su vida sentimental.

“Cuando yo hablo y digo las cosas es porque así es, cuando no, yo no tengo por qué hablar. Tomé la decisión de hablar en el momento que se tenía que hablar para que ya se parara tanto chisme”, agregó.

De acuerdo con Lina Santos, Aracely Arámbula anduvo con su entonces esposo. (Foto: Facebook / @AracelyArambulaOf)

Hace años, volvió a dar otra entrevista en la que aseguró que la expareja de Luis Miguel la amenazó con demandarla por difamación, aunque su demanda nunca llegó porque, de acuerdo con Santos, ella posee pruebas de que fue ‘la tercera en discordia’ en su matrimonio.

“Ella dijo que me demandaría, pero esperé y nunca llegó. ¿Por qué? Porque sabe que poseo algo muy fuerte”, aseguró.

Después de que se reviviera el tema en redes sociales, Aracely no se ha pronunciado al respecto.