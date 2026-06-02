El papel de la Guardia Civil en el asesinato de Carlos Manzo: Esto sabemos

La Guardia Civil de Michoacán habría estado involucrada en el asesinato de Carlos Manzo.

En el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, habrían participado agentes de la Guardia Civil de Michoacán, quienes presuntamente filtraban información de operativos de seguridad a una red del crimen organizado.

La corporación de seguridad está en la mira luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciara la detención de dos presuntos involucrados en el caso.

Uno de ellos es Juan Luis ‘N’, alias ‘Comandante Gary’ o ‘Comandante Gari’, quien formó parte de la Unidad Ambiental de la Guardia Civil de Michoacán.

Las autoridades lo señalan por mantener comunicación con integrantes de la estructura criminal responsable del homicidio y de compartir información sobre investigaciones y armamento.

Por ejemplo, la FGE explicó que Juan Luis “N” enviaba fotografías de armamento a Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía” al que presuntamente podía tener acceso la organización criminal.

“Él compartía y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo, que compartía a través de la mensajería telefónica (…) particularmente de Gerardo N., ‘El Congo”, señaló el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en una protesta por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. (Cuartoscuro)

Esta revelación pone en entredicho la confiabilidad del cuerpo de seguridad y podría arrojar más luz sobre el caso del homicidio de Manzo, que generó indignación en Uruapan.

Otro de los detenidos es Héctor Hugo ‘N’, alias ‘Manuel’, quien se desempeñó como funcionario de la Fiscalía Regional de Uruapan.

Luego de ser cuestionado por medios de comunicación sobre, Torres Piña aseveró que la institución vigila la actación de sus servidores públicos.

“Nosotros estamos haciendo el trabajo por lo que respecta a esta institución de estar muy al pendiente de las acciones que se dan por parte de nuestro personal”, afirmó.

Ambos exfuncionarios mantenían presuntos nexos con Wendy ‘N’, identificada por las autoridades como operadora relacionada con ‘El Congo’.

Las indagatorias apuntan a que la red criminal obtenía información estratégica desde instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán, durante un festejo por el Día de Muertos.