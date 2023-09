¿Luis Miguel hizo ‘berrinche’ en Chile? Así fue su ‘pataleta’ tras falla durante concierto

El tour 2023 de Luis Miguel ha registrado varias fechas con sold-out, por lo que el cantante pide a su equipo perfección sobre el escenario. Durante uno de sus conciertos en Chile, un error de su producción causó una reacción que ha generado diversos comentarios en redes sociales.

‘El Sol’ no ha dudado en mostrar su descontento cuando algo se sale de sus planes, pues se conoce que es exigente y su presentación en el país sudamericano no fue la excepción, pues al inicio se presentó una falla técnica que causó su molestia.

Luis Miguel se encuentra en Chile en medio de su tour 2023 con el que también pisará México. (Foto: EFE / Leonardo Muñoz)

Es en el momento en el que suenan los acordes de sus músicos cuando sale desde una tarima al mismo tiempo que se proyecta en las pantallas una imagen del símbolo en honor al apodo que lo ha dado a conocer mundialmente, pero esta vez el cantante salió primero. El video de su reacción se volvió viral, ya que ‘zapateó’ en el suelo de la Arena Movistar.

Las reacciones al ‘enojo’ de Luis Miguel

Pese a que el hecho puede pasar desapercibido para quienes no conocen la dinámica de su show, su gesto y semblante dieron de qué hablar ante los usuarios que compartieron sus opiniones, entre las que destacan quienes aseguran que esto les confirma que el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ no usa dobles, pues no es la primera vez que hace reclamos.

“Efectivamente, sí es el verdadero LuisMi”, “el que sí va a necesitar un doble es el responsable de subir a Luis Miguel antes de tiempo”, “las pataletas del solecito, quedó sordo el de abajo”, “se enojó y mucho, le gusta todo perfecto”, “qué bello saber que se preocupa tanto por dar un espectáculo con la mejor calidad”, “el de la plataforma se quedó sin chamba”, “le regresó el mal genio. Sí es él” o “se ganó su aventada de micrófono” fueron algunas de ellas.