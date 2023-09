Angélica Vale habla del problema que le ocasionó su personaje en ‘Soñadoras’: ‘Me hizo daño’

La actriz Angélica Vale, reconocida por su participación en múltiples telenovelas, se sinceró sobre las dificultades que vivió tras participar en Soñadoras (1998).

Angélica Vale, originaria de la Ciudad de México, inició su carrera artística a finales de la década de los 70 con apariciones en producciones como El Milagro de Vivir (1975); sin embargo, su saltó a la fama no fue hasta finales de los 90 con Soñadoras.

En la actualidad, la hija de Angélica María continúa con sus esfuerzos dentro de la industria del entretenimiento y participa en la puesta en escena Mentiras el Musical.

¿De qué trataba ‘Soñadoras’?

Soñadoras fue una serie de solo una temporada, con 174 episodios, que contaba la historia de cuatro adolescentes que batallaban por cumplir sus sueños y seguir adelante con su vida en un ambiente lleno de obstáculos.

En aquel programa, Angélica Vale compartió créditos con celebridades como Aracely Arámbula, Laisha Wilkins, Eduardo Verástegui, entre otros.

Actualmente, la serie de Soñadoras se encuentra disponible dentro de la plataforma de Vix Premium.

El programa de 'Soñadoras' solamente tuvo una temporada. (Foto: Instagram / @mundodenovelashoy)

¿Qué problemas tuvo Angélica Vale tras ‘Soñadoras’?

Este 31 de agosto, en conversación con algunos medios como De Primera Mano, Angélica Vale se sinceró sobre los problemas psicológicos que atravesó tras su participación en Soñadoras.

Comenzó asegurando que en la industria del entretenimiento “si hay un estereotipo de que tienes ser rubia de ojo azul y mega delgada”.

“A mí me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras que era bulímica... la gente se quedó con esa idea. Si me ves ahí era yo un palo y me empezaron a decir de cosas...”, comentó Angélica Vale, quien aseguró que algunos seguidores la acosaban con comentarios sobre su físico.

La intérprete también reveló que llegó a compararse con sus compañeras de elenco, pero con el paso del tiempo logró superar aquella noción.

Angélica Vale interpretó a un personaje llamado Julieta. (Foto: Soñadoras)

“Nunca me vi tan flaca como las demás… Hasta yo me lo llegué a creer y luego videos de la parodia y entiendo por qué tenía yo ‘pegue’”.

De igual manera, puntualizó que no sufrió de ningún trastorno alimenticio o de problemas graves, pero compartió que en su tiempo actuando en telenovelas llegó a sentir tensión por el físico de los actores: “la presión no te lo decían, pero si sentía que debías de verte bien y ser la más guapa”.