‘El Sol’ salió en Italia: Luis Miguel sí fue a la boda de su hija, Michelle Salas

Después de todas las especulaciones en torno al tema, ya se confirmó: este 14 de octubre, Michelle Salas se casó con Danilo Díaz, y entre los invitados que asistieron al evento estuvo nada más y nada menos que Luis Miguel, papá de la novia.

Si bien desde hace algunas semanas se especulaba sobre la asistencia de ‘El Sol’ al evento por los rumores que había de la relación que lleva con su primogénita, lo cierto es que arribó al evento, que se realizó en la finca Il Borro, ubicada en San Giustino Valdarno, en Arezzo, Italia.

Y a pesar de que el cantante dio show en Miami este 13 de octubre, saliendo del concierto voló hasta la Toscana italiana para acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Michelle Salas sí invitó a su boda a Luis Miguel. (Instagram / @michellesalasb / @luismiguel)

¿Cómo llegó Luis Miguel a la boda de Michelle Salas?

De acuerdo con reportes de Ventaneando, el cantante de ‘Palabra de honor’ llegó a Il Boro la mañana de este sábado a bordo de un helicóptero, que descendió en terrenos aledaños a la finca, donde ya había un operativo de seguridad esperándolo.

En videos que ya circulan en redes sociales se puede apreciar al cantante llevando lo que parecía ser un portatraje.

Además, se veía a un grupo de personas esperándolo, mismas a las que les dejaba las cosas que iba bajando y con las que se estaba coordinando.

Por la distancia, las imágenes son difusas, por lo tanto se desconoce si del mismo helicóptero descendió Paloma Cuevas, novia del intérprete de ‘Suave’.

Arribo de Luis Miguel a la finca donde se casó su hija, Michelle Salas. (Foto: Captura de pantalla)

Tampoco se sabe hasta ahora si ‘El Sol’ fue quien entregó a Michelle Salas en el altar o fue su mamá, Stephanie Salas.

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas

A diferencia de Luis Miguel, quien sí estuvo presente en la boda de su hija, su tía abuela Alejandra Guzmán fue ausente al evento, aunque de acuerdo con ella, no precisamente por gusto o compromisos de trabajo, sino porque no fue requerida.

Esto se sabía desde hace algunas semanas, pues en septiembre, la cantante de ‘Mi peor error’ compartió en un encuentro con medios que no la habían invitado a la boda, e incluso aseguró no saber del evento.

“¡Qué chido, no sabía! ¿Se nos casa? Pues me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer, ya hecha y derecha, y siempre ha sido cariñosa, siempre ha sido amable con todos, tiene talento, escribe muy bonito”, dijo en primera instancia.

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas. (Instagram / @laguzmanmx)

Sin embargo, dio a entender que una de las posibles razones por las que no habría sido requerida fue su hermana Sylvia Pasquel, quien no la habría invitado a la boda de su nieta. “No (me invitaron). Pregúntale a Sylvita (Pasquel) que me quiere tanto”, sentenció la Guzmán.