Michael Caine: ¿Por qué se retira el actor de ‘Batman’ a los 90 años?

El actor británico Michael Caine aseguró que se retira de la actuación a los 90 años luego del estreno de su última película, The Great Escaper.

“Sigo diciendo que me voy a retirar. Bueno, ahora lo haré”, dijo en el pódcast Best of Today de la BBC. En la historia en la que comparte créditos con la fallecida Glenda Jackson interpreta el papel principal como el veterano de la II Guerra Mundial, Bernie Jordan, quien escapa de una residencia de ancianos para asistir a las celebraciones del Día “D” en Francia.

“Los únicos papeles que voy a tener ahora son hombres mayores y pensé que sería mejor irme con todo esto. Tengo críticas maravillosas. ¿Qué voy a hacer para superar esto?”, agregó.

Caine sabe que ahora solo tendrá la oportunidad de tener papeles de personas de 85 o 90 años, los cuales mayormente son relegados.

Afirmó también que había rechazado tres veces el filme y ahora tiene la ambición de escribir un ‘thriller’, pues con esa actividad no es necesario que se levante de la cama a comparación de tener que llegar al set. “Es el género que más me gusta leer”.

El actor británico Michael Caine se dedicará a escribir. (Foto: EFE)

La trayectoria de Michael Caine

Maurice Joseph Micklewhite, nacido en marzo de 1933, debutó en el cine en 1956 gracias a The Ipcress File.

A lo largo de siete décadas filmó cerca de 160 películas que incluyen Alfie (1966), The Cider House Rules (1999) y Batman The Dark Knight (2008), en la que le dio vida al mayordomo Alfred Pennyworth.

Recibió un premio Oscar como mejor actor de reparto por el filme Hannah and Her Sisters (1986), de Woody Allen, y también por The Cider House Rules.

En 1993 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico y en el 2000 se le dio el título de Caballero.

La retirada se produce un mes antes del lanzamiento de su novela Deadly Game, que trata de las aventuras de un detective que no respeta la burocracia.

*Con información de EFE.