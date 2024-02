Stephanie Salas habla de su reencuentro con Luis Miguel en la boda de Michelle: ‘Hay buena energía’

La actriz Stephanie Salas, quien es nieta de Silvia Pinal, reveló que Luis Miguel la felicitó en su reencuentro durante la boda de su hija, Michelle Salas, con el empresario Danilo Díazgranados.

En 1985, Stephanie Salas y Luis Miguel se conocieron en la producción de una puesta en escena de Vaselina. Tras convertirse en amigos, las personalidades desarrollaron una relación amorosa que resultó en el nacimiento de la influencer Michelle Salas.

Sin embargo, tras la llegada de Michelle Salas, Stephanie y Luis Miguel terminaron su relación amorosa y pocas veces se han vuelto a ver en persona.

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. (Foto: Instagram / @luismiguel / @michellesalasb @stephaniesalasoficial)

¿Cómo fue el reencuentro de Stephanie Salas y Luis Miguel?

Del 13 al 15 de octubre del año pasado, Michelle Salas celebró su matrimonio con Danilo Díaz en una lujosa ceremonia que se llevó a cabo en la finca Il Borro en Arezzo en la región de Valdarno, en Italia.

Una de las características del evento fue la presencia de varias celebridades, entre ellas Stephanie Salas y Luis Miguel. Ninguno de ellos habían dado detalles de cómo fue su reencuentro en la boda, hasta este 13 de febrero.

En marco de la presentación de Papito Querido, una obra de teatro en la que están trabajando Humberto Zurita y Stephanie Salas, la actriz fue abordada por un grupo de medios que le preguntaron por detalles de la boda de Michelle.

La relación de Luis Miguel y Stephanie Salas solamente duró dos años. (Foto: Instagram / @stephaniesalasoficial / Cuartoscuro)

“Fui muy feliz en ese momento en el que se realizó el enlace de mi hija con su pareja Danilo... fue una boda lindísima”, aseguró Stephanie antes de que los reporteros le preguntaran cómo fue su interacción con Luis Miguel, quien llegó al evento con Paloma Cuevas.

Stephanie Salas comentó que, en la boda, Luis Miguel reconoció el trabajo que hizo como madre soltera de Michelle; sin embargo, se negó a dar más detalles sobre el reencuentro con el cantante.

“No voy a decir las palabras, siento que hay buena energía en el ambiente. Las cosas se están poniendo en donde deben estar. Yo me siento plena”.

¿Qué dijo Humberto Zurita sobre Luis Miguel?

El actor Humberto Zurita, quien es la actual pareja de Stephanie Salas, estuvo presente en la boda de Michelle, durante la presentación de su obra también se le acercaron varios reporteros con preguntas sobre ‘El Sol’.

Se le preguntó a Zurita si escuchó lo que Luis Miguel había dicho de Stephanie, pero reveló que no estaba presente en ese momento:

“Ella me lo platicó, yo no estaba ahí. Le dijo ‘has hecho un gran trabajo’, qué bonito, ¿no? Que bonito que te encuentras con una persona con la que estuviste... y te reconozca el gran trabajo que has hecho”.

En el caso de Luis Miguel, el cantante no ha dado declaraciones al respecto de su presencia en la boda de Michelle Salas.