Silvia Pinal está delicada de salud, dice su asistente: ‘No sabe de la muerte de Tina Galindo’

Silvia Pinal aún no sabe nada sobre el fallecimiento de la productora teatral Tina Galindo, quien fuera una de sus mejores amigas, ya que personas cercanas a la primera actriz señalan que todavía se encuentra delicada de salud, por lo que no han querido darle la lamentable noticia.

“Esto, pues sí nos hizo cimbrar aquí en la casa”, dijo Ifigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, quien admitió que será difícil ocultarle la verdad por mucho tiempo.

En entrevista con Ventaneando, Ramos reveló que la actriz continúa convaleciente tras haber estado hospitalizada durante varios días debido a un fuerte cuadro de influenza. Por esta razón, su familia decidió no comunicarle, por el momento, sobre la muerte de su entrañable compañera.

“No se lo hemos dicho porque ellas se querían mucho, las dos, la señorita Tina era una gran persona”, declaró Ramos para el programa de espectáculos.

La asistente reconoció que, irremediablemente, llegará el momento en que deban informarle, “por lo menos para que le rece un poco”. Incluso, contó que estuvo a punto de enterarse gracias a que pasaron la nota por televisión:

“Ella ve la tele, entonces ayer empezó a pasar una nota, le cambiamos, pero sí vio a la señorita Tina y dijo ‘¿Qué dijeron de Tina?’. El problema es que no la podemos tener completamente aislada de las cosas”, explicó Ramos.

Silvia Pinal y la productora Tina Galindo eran grandes amigas. (Rocío Ortiz)

Hermana de Tina Galindo: “No se lo puedo decir”

El pasado 31 de enero, Tina Galindo fue velada en la casa de su hermana María Elena, quien platicó brevemente con la prensa que estaba en el lugar. Al preguntarle si la conductora de Mujer, casos de la vida real ya sabía del deceso, comentó que la salud de Silvia Pinal era delicada, por lo que se ha negado a decirle.

“No, no le hemos avisado, les voy a decir por qué. Porque ella está muy delicada, y a mí no me gusta que la saquen y que la expongan. Ellas se querían muchísimo (…) pero yo sé que a Silvia no se lo puedo decir ahorita”, explicó.

María Elena también se dijo consciente de que la información podría llegarle a través de medios de comunicación o personas cercanas a ambas, pero consideró que al menos el peso de la noticia sería diferente debido a las circunstancias.

Sobre la amistad que tenían su hermana y Silvia Pinal, dijo que la complicidad entre ellas era tan grande, que la diva del Cine de Oro mexicano le confió su herencia al nombrarla como su albacea.

“Tan se querían mucho, que ella era la albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenía”, señaló la hermana de Tina, sin entrar en más detalles.

Silvia Pinal hizo a Tina Galindo su albacea. (Foto: Instagram @tina_galindo)

¿Cómo ha estado la salud de Silvia Pinal en las últimas semanas?

En diciembre, Silvia Pinal fue internada en un hospital de la CDMX durante 10 días; sin embargo, el último del año, los médicos autorizaron su alta y de esta forma pasó las fiestas de Año Nuevo en su casa.

Ante los rumores de que la actriz de Viridiana se encontraba en terapia intensiva, sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, explicaron que se trataba de problemas en las vías respiratorios por influenza, mismos que bien podían tratarse en casa, pero prefirieron hacerlo en un hospital.

La cantante de ‘Te esperaba’ reiteró en varias ocasiones que no había por qué considerarlo como algo alarmante, puesto que su madre mostraba respuesta favorable a los tratamientos y a las rehabilitaciones. También negó que Silvia Pinal tenga depresión, como se ha especulado: “Ella es fuerte y puede sanar...”.