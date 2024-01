¿De qué murió Tina Galindo, productora teatral y amiga inseparable de Daniela Romo?

En las primeras horas de este 30 de enero se dio a conocer que la reconocida productora teatral y de televisión, Tina Galindo, falleció a los 78 años.

“El Teatro de los Insurgentes lamenta el sensible fallecimiento de nuestra productora, compañera y amiga Tina Galindo, productora de teatro y televisión que dejará una huella indeleble en el mundo del entretenimiento”, se lee en una publicación realizada vía Instagram del recinto teatral, donde se confirmó la noticia.

Los primeros reportes sugerían que el deceso de la productora e incondicional de Daniela Romo había ocurrido por complicaciones de COVID, aunque dicha información ya fue desmentida por una agencia de representación artística.

Tina Galindo fue una reconocida productora de televisión y teatro. (Cuartoscuro)

¿Cuál fue la causa de muerte de Tina Galindo?

Alrededor de las 10:00 horas de este martes, a agencia de management y relaciones públicas Prensa Danna, misma que había trabajado con actrices como Rebecca Jones, confirmó algunos detalles sobre la muerte de Tina Galindo.

“Con profundo pesar, les informamos que en la noche del 29 de enero de 2024, ha fallecido la reconocida productora teatral Tina Galindo Ochoa, una verdadera icono en el mundo del teatro en México. Tina nos dejó repentinamente debido a un paro respiratorio”, explica la misiva.

Dicha información desmiente las primeras versiones que salieron en distintos medios de comunicación sobre supuestas complicaciones de las vías respiratorias por COVID.

Comunicado de Prensa Danna sobre muerte de Tina Galindo. (Foto: Instagram @prensa_danna)

Incluso, en el texto de Prensa Danna firmado a nombre de familiares y amigos de Tina Galindo Ochoa Muza pide que se deje de difundir información errónea sobre la muerte de la reconocida productora.

“Les rogamos que no especulen ni difundan información errónea sobre su fallecimiento”, agrega el texto difundido en redes sociales.

Familia de Tina Galindo pide privacidad tras muerte de la productora

“En honor a los deseos de Tina, queremos pedirles que respeten su privacidad y la de su familia en este difícil momento (…) En nombre de la familia, agradecemos su comprensión y su respeto durante este periodo de duelo”, se lee en otra parte del comunicado.

Tina Galindo recibirá servicios funerarios en la casa de su hermana, María Elena Galindo. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

También mencionan que habrá un homenaje a Tina Galindo para todos aquellos que quieran acompañar a la familia, aunque los detalles los darían más adelante.

María Elena Galindo, hermana de la productora, habría mencionado en entrevista para Foro TV que se le realizarán servicios funerarios en su domicilio (de María Elena), pero estos serán únicamente para familiares y personas muy cercanas a Tina, como Daniela Romo, quien fue su gran amiga por muchos años.

¿Qué enfermedades tuvo Tina Galindo?

En los últimos años, la salud de Tina Galindo mostró ciertas complicaciones, pues enfermó en dos ocasiones de COVID-19, situación por la que se sometió a terapia física y pulmonar para recuperarse, de acuerdo con su hermana María Elena Galindo.

“El COVID te deja un poco decaída y sin fuerza, sobre todo ella que estuvo más de tres semanas en el hospital. Gracias a Dios no tuvieron que intubarla”, señaló su hermana en marzo de 2021.

Además, el programa Sale el Sol reportó que en 2020 sufrió un derrame cerebrovascular, que también le provocó una parálisis facial, por la cual estaba en terapia.

Tina Galindo La productora Tina Galindo murió el 29 de enero. (Foto: Cuartoscuro.com).

De igual forma, enfrentó un aparatoso accidente en 2020 mientras manejaba su coche, del cual habló en una entrevista para el programa de radio de Maxine Woodside.

“El choque en sí fue que me subí a la banqueta, la cual era muy alta, de esas que hay en las Lomas (de Chapultepec, en CDMX) y a la hora que me subo, explotaron las bolsas del volante, de atrás, de todos lados, y parecía que me estaban balaceando”, explicó.

A pesar de que no se lesionó de gravedad, sí destacó que terminó muy impresionada por aquel accidente.