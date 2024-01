Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, sufrió derrame cerebral: ‘Comencé a llorar cuando me dijeron’

La mañana del 17 de enero Cori Broadus, hija del famoso rapero Snoop Dogg, fue víctima de un derrame cerebral grave que la llevo a ser hospitalizada de emergencia.

A través de redes sociales, la misma Broadus fue quien compartió con sus más de 656 mil seguidores en Instagram del accidente cerebrovascular que sufrió el miércoles, aunque fue hasta las primeras horas de este jueves que lo publicó.

“Tuve un derrame cerebral severo y comencé a llorar cuando me lo dijeron”, escribió en una historia de Instagram la también cantante de 24 años. La foto sobre la que puso su mensaje es desde la cama del hospital donde estaba.

Historia de Cori Broadus en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Posteriormente se lamentó estar en una situación tan delicada de salud, sobre todo porque a lo largo de su vida se ha enfrentado a diversos padecimientos.

“Como si solo tuviera 24 años, ¿qué hice en mi pasado para merecer todo esto?”, agregó en una segunda imagen donde aparece con cubrebocas.

Historia de Cori Broadus en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Los problemas de salud de Cori Broadus, hija de Snoop Dogg

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Cori, hija de Snoop Dogg, tiene problemas de salud tanto físicos como a nivel mental.

Se sabe que cuando tenía 6 años fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica e incurable hasta el momento, que puede presentar afectaciones en distintas partes del cuerpo, como piel, articulaciones, corazón, pulmones, riñones y cerebro.

Desde entonces había estado medicada, tomando entre 10 a 12 pastillas diarias, situación que hasta hace unos meses la llevaron a buscar otras opciones, como la terapia holística.

Snoop Dogg siempre ha apoyado a su hija Cori. (Foto: Instagra @princessbroadus)

En mayo de 2021, reveló en Instagram que sufrió un intento de suicidio. “Siempre he estado triste. Siempre he estado deprimido. Siento que he pasado por mucho”, dijo en ese momento, compartiendo a través de un video cómo se sentía al respecto.

“He estado enferma, estoy enferma. Es mucho. Te duele el cuerpo, simplemente sientes dolor y eres tan joven que piensas: ‘¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando?’ Y luego miras a tus hermanos y a los demás miembros de tu familia y piensas: ‘¿Por qué yo?’ No digo que desearía que lo tuvieran, pero ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me eligió?”, expresó.

Hija de Snoop Dogg revela cómo se había sentido hace unos meses

Hacia septiembre de 2023, en entrevista con la revista People, dijo que los cambios que había realizado con respecto a su tratamiento contra el lupus le estaba resultando benéficos.

“Dejé de tomar todos mis medicamentos hace como cinco meses. Simplemente hago todo lo natural, todo tipo de hierbas, musgo marino, tés. Empecé a hacer ejercicio, bebiendo mucha agua. Así que ahora creo que mi cuerpo dice: ‘Está bien, este es el nuevo programa y ella se está acostumbrando’”, compartió.

La razón detrás de su decisión fue que, después de someterse prácticamente toda su vida a tratamientos médicos, “quería algo mejor para mí”, dijo en aquel entonces.