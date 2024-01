Así fue la amistad de Tina Galindo y Daniela Romo: ‘Me alienta, la adoro con todo mi ser’

Tina Galindo murió a los 78 años este 29 de enero, la famosa productora de teatro y televisión pasó más de la mitad de su vida al lado de la actriz Daniela Romo: “hemos hecho toda la vida juntas”, dijo la actriz de telenovelas en 2023.

La productora tuvo una destacada carrera en la industria del entretenimiento, fue directora del Teatro Insurgentes, y un año después fungió como presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro A.C.

Ella deja un legado de obras de teatro como Cabaret, Víctor victoria, La novicia rebelde, Mamma Mía y Hello Dolly!

Teatro de los Insurgentes lamentó la muerte de Tina Galindo. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo fue la relación de Daniela Romo y Tina Galindo?

Tina era la mánager de Daniela Romo, pero además compartían todo juntas: cumpleaños, enfermedades y alegrías, incluso acompañó a la actriz cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

Durante años se ha especulado que ambas tenían una relación sentimental e incluso que Romo supuestamente le dedicó ‘o no te pido la luna’, sin embargo, ellas nunca confirmaron más que una gran amistad.

“Estuvo conmigo todo mi cáncer, estuvo conmigo desde hace más de 44 años, hemos hecho toda la vida juntas”, comentó hace un tiempo Romo, en una conversación con Televisa en 2023, “es más que importante para mí”.

Daniela Romo y Silvia Pinal eran cercanas a Tina Galindo. (Foto: X / @DanielaRomoWeb).

En ese entonces, Galindo tenía algunos problemas de salud, por lo que la intérprete de ‘Yo no te pido la luna’ agregó en ese entonces:

“Estoy con ella, con una admiración gigantesca, tiene una fuerza, es maravillosa persona que no ceja en lo que está haciendo, va muy bien, eso me contenta mucho, ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa”.

Daniela Romo y Tina Galindo pasaron más de 4 décadas juntas. (Foto: Instagram / @its_michelleromo24).

Romo había perdido en los últimos años a su gran amigo Juan Gabriel, luego en 2020 a su mamá Teresa Corona, quien tenía 95 años.

“A veces me pasa que me siento en orfandad, porque primero se fueron algunos amigos, luego mi mamá, luego Tina tuvo su accidente, eso es lo que sientes, orfandad, tenerla cerca me alienta, que ella me supervise, me diga qué hacer, como siempre ha sido, ha sido la jefa, con eso tengo, la adoro con todo mi ser”.

Daniela Romo en el cumpleaños de Tina Galindo en 2016, también las acompañó Silvia Pinal. (Foto: X /@DanielaRomoWeb).

En 2012, Tina habló con Reporte Última Palabra para decir que estaba feliz luego de que le extirparon el tumor a Daniela Romo y cómo la estaba acompañando a cada paso en su tratamiento: “La he visto cansada, dispersa, pero la veo bien”.

¿De qué murió Tina Galindo?

Si bien en un inicio se difundió que Galindo había fallecido por complicaciones de COVID, la agencia de management y relaciones públicas Prensa Danna informó que la causa de muerte de Tina Galindo fue un paro respiratorio.

“Les rogamos que no especulen ni difundan información errónea sobre su fallecimiento”, especifica la carta, firmada a nombre de familiares y amigos de Tina Galindo Ochoa Muza.

Comunicado de Prensa Danna sobre muerte de Tina Galindo. (Foto: Instagram @prensa_danna)