Hermana de Tina Galindo aseguró que Silvia Pinal está delicada de salud: ‘No se lo puedo decir’

La noche del 29 de enero falleció Tina Galindo, productora de teatro que fue muy cercana a figuras como Daniela Romo, con quien formó una amistad de décadas, o Silvia Pinal, quien actualmente estaría enfrentando problemas de salud.

Tina Galindo fue velada en la casa de su hermana María Elena, quien platicó brevemente con la prensa que estaba en el lugar y habló sobre su hermana pero también de Silvia Pinal, quien a finales de diciembre fue hospitalizada por problemas en las vías respiratorias.

Recordemos que Galindo y Pinal sostenían una larga y estrecha amistad, por lo que una de las preguntas que recibió María Elena fue si ya se le había informado a la conductora de Mujer, casos de la vida real, del fallecimiento de Tina Galindo.

Silvia Pinal y Tina Galindo fueron muy unidas. (Foto: Instagram @tina_galindo)

Silvia Pinal está delicada de salud: María Elena Galindo

La hermana de Tina Galindo, además de negar que la muerte de la productora teatral se la hayan comunicado a ‘Chivis’, también habló sobre la salud de esta última.

“No, no le hemos avisado, les voy a decir por qué. Porque ella está muy delicada, y a mí no me gusta que la saquen y que la expongan. Ellas se querían muchísimo (…) pero yo sé que a Silvia no se lo puedo decir ahorita”, explicó.

Sin embargo, también se dijo consciente de que la información podría llegarle a través de medios de comunicación o personas cercanas a ambas, pero al menos el peso de la noticia sería diferente por las circunstancias.

“A lo mejor se lo comentan, pero ya es otra, o sea no la ve (en su velación o funeral)”, apuntó.

Tina Galindo era albacea de Silvia Pinal

De igual forma, María Elena Galindo habló sobre la amistad entre su hermana y Silvia Pinal, donde la complicidad y confianza eran tan grandes, que la diva del Cine de Oro mexicano le confió una de las cosas más importantes: su herencia.

“Se querían muchísimo; tan se querían mucho, que ella era la albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenía”, señaló la hermana de Tina, sin entrar en más detalles.

Silvia Pinal hizo a Tina Galindo su albacea. (Foto: Instagram @tina_galindo) Silvia Pinal hizo a Tina Galindo su albacea. (Foto: Instagram @tina_galindo)

La salud de Silvia Pinal en las últimas semanas

La primera actriz Silvia Pinal fue internada en un hospital de la CDMX durante 10 días, sin embargo el 31 de diciembre los médicos autorizaron su alta y de esta forma pasó las fiestas de Año Nuevo en su casa.

Aunque se llegó a rumorar que la actriz de Viridiana se encontraba en terapia intensiva, con un estado de salud muy delicado, lo cierto es que sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, explicaron que se trataba de problemas en las vías respiratorios por influenza, mismos que bien podían tratarse en casa, pero prefirieron hacerlo en un hospital.

La cantante de ‘Te esperaba’ reiteró en varias ocasiones que no había por qué considerarlo como algo alarmante, puesto que su madre mostraba respuesta favorable a los tratamientos y a las rehabilitaciones.

La actriz Silvia Pinal recibe cuidados en su casa tras salir del hospital. (Foto: Cuartoscuro)

Tras estar en proceso de recuperación, su asistente Efigenia Ramos explicó que también se recupera de una llaga que se le formó durante su estancia en el hospital.

“Lo único es que salió con una llaga, entonces hay que estarla curando, pero de ahí afuera todo está super bien; sus curaciones, su fisioterapeuta, para movimientos, todos los días está viniendo para que ella se mueva más”, señaló en entrevista con Ventaneando.