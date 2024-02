¿Qué pasó con Roberto Xavier, ganador de ‘La Voz Kids’ 2019, y con su papá acusado de robar el premio?

Hace 5 años, la conductora y cantante Yuri gritó en televisión que Roberto Xavier era el ganador de La Voz Kids 2019 y aquel niño de ocho años con sombrero saltó en las pantallas con su trofeo, su coach Lucero se quitó las zapatillas para correr y alcanzarlo en el escenario. Hace unos días, su historia reapareció en redes sociales.

¿Quién ganó ‘La Voz Kids’ 2019?

Luego de cantar en 10 programas durante esa temporada del reality show, Roberto Xavier, del equipo de Lucero, obtuvo el mayor número de votos del público y triunfó en la competencia; en segundo lugar quedó Mario Girón, del equipo Carlos Rivera, y Mónica Plehn.

Roberto Xavier, originario de La luz, El llano, Aguascalientes, había elegido a Lucero como su maestra luego de las audiciones en el programa. El niño cantó varios temas de regional mexicano a lo largo de la temporada y en la final interpretó ‘Medicina’ y ‘Necesitaría’, esta última al lado de su coach.

Ayyyy mis niños divinos María José y Roberto Xavier! 🥰 Qué manera de decir cosas tan lindas, los adoro! Sus corazones son un tesoro, qué orgullosa estoy de tenerlos cerquita de mí en #TeamLucero !🌟🌟 Gracias con todo mi ❤ son parte de mí. Nos vemos en la gran #FinalLVK 🏆 pic.twitter.com/7luDHyJooT — Lucero (@LuceroMexico) December 18, 2019

Roberto Xavier reveló que su papá le robó el premio

El 1 de septiembre de 2022, un canal de YouTube llamado El Burro show, presentó a Roberto Xavier en un programa donde habló sobre cómo fue ser famoso a tan corta edad, sobre sus inicios en el canto a los cuatro años en restaurantes y taquerías, además de su llegada al reality show.

Según dicho relato, en 2019 él le dijo a su mamá que quería salir en la televisión, como Pedrito Fernández, su ídolo. Así que hizo el casting para el programa de La Voz Kids en la Ciudad de México: “juntamos dinero para el pasaje”.

El niño agregó que lo seleccionaron como participante y eligió a Lucero como coach porque ella grabó películas con Pedrito Fernández.

En dicha transmisión le preguntaron cuál había sido el premio del programa y contestó que fue medio millón de pesos.

Lucero fue coach de 'La Voz Kids' en 2019. (Instagram / @luceromexico)

“¿Qué te compraste?, ¿un coche?”, le preguntó el conductor; “no, pues lamentablemente a los seis meses que yo gané La Voz Kids mi papá nos abandonó y se llevó el premio”.

“A la gente que no lo sabía, eso corrió como reguero de pólvora en el medio, el jefe se agandalló”, agregó el conductor de El Burro show.

El pasado 5 de febrero, el youtuber conocido como ‘Eslowolse’ acudió a una secundaria de Aguascalientes, donde un niño se identificó como Roberto Xavier, ganador de La Voz Kids en el 2019, y explicó que ya no cantaba los mismos temas como antes porque le había cambiado la voz: “pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé nuevas canciones inéditas”.

Luego de que se viralizó su reaparición, un hombre llamado Roberto Marín, quien se presentó como el papá de Robertito Xavier, ganador de dicho programa, publicó un video en Facebook donde afirmó que él no robó a su hijo y que hace años que no le permiten verlo.

“Se me ha calumniado, se me ha agredido, por una publicación de que me robé el dinero, cosa que él mismo dijo en una página, por estar malinformando. Sí existe tal premio, pero es un fideicomiso para sus estudios”.