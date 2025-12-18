Sylvia Pasquel explica qué pasará con el Teatro Silvia Pinal: ‘Nadie está pensando en derrumbarlo’

Sylvia Pasquel negó que el Teatro Silvia Pinal será vendido, ya que se tienen otros planes para el recinto. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué va a pasar con el Teatro Silvia Pinal? A un año de la muerte de la presentadora de Mujer, casos de la vida real, se llegó a rumorar que su teatro cerraría definitivamente, una noticia que desmintió Sylvia Pasquel.

Las especulaciones señalaban además que presuntamente se estaba considerando la demolición del recinto, en donde se han presentado producciones de diferentes celebridades, entre ellas del actor Adal Ramones.

“Definitivamente, es una mentira, nadie está pensando en tirarlo”, afirmó la actriz Sylvia Pasquel en una entrevista que brindó al programa de televisión Ventaneando, en donde agregó que sus planes con el recinto son otros.

¿Qué harán con el Teatro Silvia Pinal?

El Teatro Silvia Pinal es uno de los recintos con más historia en la Ciudad de México, más allá del legado de la actriz de Carita de Ángel, ya que fue fundado por el Sindicato de Técnicos Cinematográficos.

En el lugar se organizaban juegos de mesa, casino, práctica de boliche y eventos sociales, pero fue hasta mediados del siglo XX que realizaron la construcción de la sala de cine, que se inauguró en 1952, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

El recinto, en donde ya se exhibían películas, pasó a llamarse Cine Versalles, el cual compró Silvia Pinal para 1992 y lo transformó en el Teatro Diego Rivera, que para el 2014 cambió de nombre a Nuevo Teatro Silvia Pinal, de acuerdo con la Secretaría de Cultura.

Considerando su historia y el legado que representa para la familia, Sylvia Pasquel compartió que tanto ella, quien está al frente del teatro tras la muerte de Silvia Pinal, como sus hermanos y su hija Stephanie Salas se encargan de mantenerlo en buen estado.

“Mi responsabilidad, la de mis hermanos y mi hija, de cuidar el teatro que es un monumento está ahí”, comentó en la entrevista con Ventaneando en donde negó que el teatro esté en mal estado, como se rumoró.

“El aire acondicionado ya no servía, se quitó, se compró uno nuevo y estamos en el proceso de poner el aire acondicionado”, añadió y reiteró que el lugar no será demolido ni cerrado.

“Nadie está pensando en derrumbar ni tirar ni vender el teatro de mi mamá”, compartió la madre de Viridiana Alatriste, quien añadió que los planes que se tienen a futuro en realidad son de hacer una remodelación.

Pues el teatro lleva operando como tal tres décadas; sin embargo, es una idea que continúa en desarrollo: “Tenemos intención de remodelarlo, sí. Hay un proyecto que se está elaborando”, comentó.

¿Qué obras hay en el Teatro Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel agregó que el Teatro Silvia Pinal sigue trabajando de manera habitual y no ha parado las operaciones, a pesar de lo que se dijo: “al contrario, hemos tenido varias producciones”.

La actriz de Siempre reinas agregó que la puesta en escena que está en puerta es Cuento de Navidad, una obra de Adal Ramones que ya comenzó los ensayos en el Teatro Silvia Pinal.

El Teatro Silvia Pinal seguirá operando de manera habitual. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

“Va a estar otra vez en diciembre Adal Ramones y tenemos la agenda llena hasta mayo del año que entra. Hemos estado funcionando perfectamente bien, yo estoy a cargo del teatro, lo cuido, lo atiendo”, dijo.

Dado que el Teatro Silvia Pinal sigue funcionando de manera habitual, la actriz explicó que no se tienen planes de hacer despidos y agregó que esperan que el recinto siga en funcionamiento muchos años más.

¿Dónde se encuentra el Teatro Silvia Pinal en CDMX?

El Teatro Silvia Pinal se encuentra en la calle de Versalles número 27, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y tiene espacio para 660 personas, de acuerdo con el sitio Cartelera de Teatro.