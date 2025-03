Sylvia Pasquel ‘explota’ contra los Oscar por omitir a Silvia Pinal en el homenaje: ‘Empecé a dar mentadas’

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2025 se incluyó una sección muy emotiva: el ‘In Memoriam’ en donde se recordó a todos los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que fallecieron en el año.

Con este se honró el legado de actores como Gene Hackman, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa Betsy Arakawa en febrero, e incluso a la directora mexicana Lourdes Portillo, no obstante, Silvia Pinal brilló por su ausencia.

Silvia Pinal falleció en noviembre del año pasado; sin embargo, no fue parte del 'In Memoriam'. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Pexels)

La conductora de Mujer, casos de la vida real, quien murió el pasado 18 de noviembre de 2024 tras pasar días hospitalizada, no fue contemplada para este momento, lo que molestó a su hija, la actriz Sylvia Pasquel.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre el homenaje de los Premios Oscar?

Luego de que se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar, en donde Zoe Saldaña ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, Sylvia Pasquel compartió qué estaba inconforme.

Esto debido a que Silvia Pinal, quien fue pintada por Diego Rivera, perteneció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas durante un largo periodo, por lo que pensó que pasarían su nombre durante el ‘In Memoriam’.

“Qué grosería porque mi mamá pertenecía a la mesa de votación de los Oscar, perteneció muchos años”, comentó en una entrevista con Venga la Alegría, en donde también recordó que Silvia Pinal llegó a trabajar con el reconocido director Luis Buñuel.

Sylvia Pasquel se mostró molesta debido a que la actriz era parte de la Academia. (Foto: Archivo) (Cuartoscuro)

Entre las películas más destacadas en las que Silvia Pinal actuó bajo la dirección del español se encuentra Viridiana, la cual fue galardonada en el Festival de Cannes; otras producciones fueron Ángel exterminador y Simón del desierto.

“La señora fue una actriz de Buñuel muy importante, es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel. Ganó la Palma de Oro, que no es su premio ese, el Oscar”, comentó.

La sorpresa para la hija de Silvia Pinal fue mayor, debido a que incluso ella comenzó a grabar el homenaje; sin embargo, al ver que no habían incluido a su mamá, explicó que se molestó demasiado.

“Yo hasta grabé el In Memoriam y cuando terminó empecé a dar mentadas: ‘pinches Oscar, hijos de la ching*d*, no se vale’”, comentó Sylvia Pasquel sobre la ausencia de Silvia Pinal.

¿Por qué Silvia Pinal no estuvo en el homenaje de los Oscar?

En una entrevista con Ventaneando, Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, reveló que es posible que la actriz no fuera incluida en el homenaje debido a que para ser parte de la Academia se debe pagar una anualidad.

No obstante, explicó que la Dinastía Pinal no había dado la cuota correspondiente: “Se paga, yo recuerdo que eran más de mil dólares al año, algo así. Con todo esto que tuvimos ya no se pagó”, dijo para el programa de Pati Chapoy.

La actriz no fue incluida debido a que supuestamente se debía pagar una cuota para seguir siendo parte de la Academia. (Foto: Arcihvo) (Nación321/Cuartoscuro)

Además de ella, Ivan Cochegrus, uno de los mejores amigos de la ‘última diva de la época de oro del cine mexicano’, explicó que tenía mucho tiempo que Silvia Pinal ya no emitía su voto para los Premios Oscar.

Según con sus declaraciones, la actriz ‘le pasó la estafeta’ a Ignacio López Tarso, quien murió en 2023, por lo que dijo que este es un tema complicado, ya que el primer actor tampoco fue mencionado en los Oscar cuando falleció.