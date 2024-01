‘No están entendiendo’: Michelle Salas revela ‘grave problema’ de salud, ¿qué trastornos padece?

Michelle Salas, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, confesó que tiene un problema de salud que le impide conciliar el sueño por las noches cuando se acuesta.

La revelación se realizó a través de una de sus publicaciones en redes sociales, en la que contó que no puede descansar como le gustaría, que tiene “dolor de cerebro” y que se la pasa despierta por las noches.

Incluso, Michelle Salas, esposa de Danilo Díaz, confesó que ha puesto en práctica algunos remedios para su “grave problema”; sin embargo, no ha presentado mejoría, por lo que se empieza a preocupar.

¿Cuáles son los problemas de salud de Michelle Salas?

A través de una publicación en Instagram, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien se desempeña como modelo e influencer, dio a conocer que tiene problemas para dormir por las noches.

“Buenos días. Ay no, no están entendiendo. Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar…”, confesó la modelo.

“Mi cerebro no se desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo en la noche estoy como que despierta pensando y no logro descansar nada”, agregó.

De acuerdo con la hija de Stephanie Salas, la situación por la que atraviesa le ha impedido descansar como es debido, por lo que pidió consejos a sus seguidores para solucionar ese problema o el contacto de algún especialista en el sueño que pueda atenderla.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradecería infinitamente. La verdad es que se ha vuelto ya un issue (problema) y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, en el avión, en el tren, en donde estuviera”, explicó.

Michelle Salas ha probado algunos remedios, los cuales no han surtido el efecto deseado. “Me tomé magnesio, me tomé melatonina y no logro desconectarme”, dijo la experta en moda, quien reveló que han sido dos años complicados en los que siente que no ha descansado lo suficiente a pesar de que hay noches que duerme nueve horas.

“Yo creo que estos últimos dos años... siento que en verdad no logro descansar. Por mucho que me duerma las 7, 8, 9 horas no llego a un deep sleep (sueño profundo)”, aseguró.

Michelle Salas Michelle Salas habló de sus problemas de salud a través de una publicación en su perfil de Instagram. (Instagram @michellesalasb)

Hermano de Luis Miguel evita hablar de la salud de Michelle Salas

Abordado cuando llegaba a la Ciudad de México, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel y tío de Michelle Salas, se negó a dar detalles sobre los problemas de salud de su sobrina, pero dio declaraciones sobre la relación de Michelle Salas con Luis Miguel.

“Son cuestiones familiares, ahorita prefiero no contestar mucho”, dijo Alejandro Basteri al ser cuestionado sobre la salud de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, de acuerdo con la revista Quién.

Agregó que el cantante de ‘La Incondicional’ y su hija se la pasaron bien cuando se vieron la última vez.

¿Cuáles son los trastornos del sueño?

Autoridades de salud de Estados Unidos explican que los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir e incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, pero también implica que una persona se quede dormida en momentos inapropiados, dormir demasiado así como conductas anormales durante el sueño.

De acuerdo con especialistas, hay más de 100 trastornos del sueño y de vigilia, los cuales se pueden agrupar en cuatro categorías principales:

Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido (insomnio)

Problemas para permanecer despierto (somnolencia diurna excesiva)

Problemas para mantener un horario regular de sueño (problema con el ritmo del sueño)

Comportamientos inusuales durante el sueño (conductas que interrumpen el sueño)

La Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) clasifica los problemas para dormir de la siguiente manera:

Insomnio

Trastornos Respiratorios

Somnolencia

Sueño Insuficiente

Ronquido

Sexsomnia

Narcolepsia

Parasomnias

Terrores Nocturnos

Sonambulismo

De acuerdo con la UNAM, el insomnio es un trastorno del sueño muy común. “Quien lo padece, tiene problemas para lograr conciliar el sueño, quedarse dormido o los dos. Como resultado, dormirá poco o tendrá un sueño de poca calidad. Quizá no se sienta descansado al levantarse y estará somnoliento a lo largo del día”. Ese problema incluso puede provocar irritabilidad”.

Síntomas del insomnio y su posible tratamiento

Los especialistas de la UNAM establecen que los síntomas del insomnio, trastorno del sueño que podría padecer Michelle Salas son:

Permanecer despierto por un largo tiempo antes de dormirse

Dormir solo por períodos cortos

Estar despierto durante gran parte de la noche

Sentirse como si no hubiera dormido nada

Despertarse demasiado temprano

Según los especialistas, los tratamientos del insomnio pueden incluir cambios en el estilo de vida, terapia o medicamentos, según el tipo de insomnio, el paciente y la gravedad del problema.

Para determinar el tipo de tratamiento se debe tomar en cuenta:

Cambios en el estilo de vida, incluidos los buenos hábitos para dormir, ya que ayudan a aliviar el insomnio agudo (a corto plazo). Estos cambios pueden hacer que le sea más fácil conciliar el sueño y mantenerse dormido

Un tipo de terapia, la terapia cognitiva-conductual, puede ayudar a aliviar la ansiedad relacionada con el insomnio crónico

Varios medicamentos también pueden ayudar a aliviar el insomnio y le permiten restablecer un horario de sueño regular

¿Tienes problemas de sueño? Acude a la clínica de la UNAM

Las personas que tienen los mismos problemas de sueño que Michelle Salas pueden ser atendidos en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.

Para solicitar una consulta solo debes ingresar a su sitio web, llenar un formulario y esperar a que te asignen una cita.