Sylvia Pasquel habla de su ausencia en boda de Michelle Salas: ‘Fue lo que más me dolió'

En las últimas semanas, Sylvia Pasquel se alejó de sus redes sociales y las cámaras, e incluso de su trabajo después de un accidente que sufrió en Estambul, el cual le impidió asistir a la boda de su nieta Michelle Salas, situación de la que habló por primera vez.

La hija de Silvia Pinal, quien además estaba en Acapulco cuando ocurrió el huracán ‘Otis’, compartió en un video en vivo sobre las diferentes situaciones que vivió desde su fuerte accidente.

¿Cómo se siente Sylvia Pasquel por no haber ido a la boda de Michelle Salas?

Gracias al accidente que sufrió Pasquel a inicios de octubre no pudo asistir a la boda de su nieta Michelle Salas, que se realizó en la Toscana Italiana a mediados del mismo mes, situación que le provocó mucha tristeza.

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió, pero pues sí, la verdad me di un santo madrazo, y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta”, explicó la actriz a través de un video.

Sylvia Pasquel no fue a la boda de su nieta Michelle Salas. (Foto: Instagram / @michellesalasb / Cuartoscuro)

También abordó algunas especulaciones que surgieron en distintos medios de comunicación, quienes sacaban teorías por las cuales fue ausente en la boda de Michelle.

Incluso, señaló que dichos rumores le provocaron cierto rechazo y, por lo tanto, ya no quería salir a dar declaraciones o hacer cualquier cosa.

“Toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe. Dijeron muchas cosas muy desagradables: que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues, de nada”, aseguró.

Sylvia Pasquel se deprimió tras rumores en medios de comunicación

Al abordar todo lo que se habló en algunos medios y redes sociales sobre el hecho de que no asistió a la boda de su nieta, también lo hizo con todas las especulaciones y noticias falsas que surgieron sobre su salud.

“No quería yo salir a la luz porque desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí columna, me rompí las manos”, dijo Pasquel, de 74 años.

La situación y todo lo que se especulaba sobre ella le provocó una profunda tristeza y malestar anímico, por lo que ya no quería hacer nada, ni siquiera salir a trabajar.

Sylvia Pasquel explicó todo lo que provocaron los rumores sobre su salud en ella. (Facebook / @LaPasquelOficial)

“Andaba yo muy deprimida, muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera, estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se tratan de la depresión”, señaló.

A pesar de todos los momentos complicados que ha vivido en las últimas semanas, dijo que su familia se ha mantenido al pendiente de ella, lo cual agradece profundamente, aunque en su discurso faltaron sus hermanos Luis Enrique y Alejandra Guzmán.