Michelle Salas y Danilo Díaz: Así están celebrando su luna de miel

‘Konnichiwa’... ¿Michelle Salas? La primogénita de Luis Miguel se encuentra celebrando su luna de miel con su esposo, el empresario Danilo Díazgranados, en un país que forma parte de Asia. Te contamos algunos de los detalles.

La modelo e influencer Michelle Salas celebró su boda con Danilo Díazgranados en un evento que tuvo una duración de tres días y se llevó a cabo en la finca Il Borro en Arezzo ubicada en la Toscana, Italia.

La celebración destacó por la presencia de celebridades como Stephanie Salas, Humberto Zurita y el cantante Luis Miguel, quien llegó por medio de un helicóptero acompañado de su actual pareja Paloma Cuevas.

Un detalle de la boda que llamó la atención de los seguidores de Michelle Salas, es que no asistieron todos sus familiares, como Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, por distintas razones.

Michelle Salas y Danilo Díaz se casaron en la Toscana, luego de anunciar su compromiso en mayo de 2023. (Foto: Instagram / michellesalasb / _camilavalero).

¿Dónde fue la luna de miel de Michelle Salas?

Como es tradición en algunas bodas de occidente, después de la celebración la pareja recién casada celebra un viaje previo a regresar a su cotidianidad.

Previo a su luna de miel, según declaraciones que dio Silvia Galván a finales de octubre, Michelle Salas se reunió con su abuela Sylvia Pasquel, quien sufrió una caída durante su visita a Turquía, y su familia en Madrid, España.

De acuerdo con la revista Quién, Michelle Salas y su esposo se trasladaron desde Europa hasta Japón para disfrutar de sus vacaciones.

Michelle Salas se casó este 14 de octubre con Danilo Diazgranados. (Instagram / @michellesalasb)

Aquella revista menciona que, entre los lugares que han visitado Michelle Salas y Danilo Díazgranados, se encuentran algunos restaurantes, un templo budista y uno de los mercados de pescados más grandes conocido como Tsukiji.

Por medio de algunas publicaciones que hizo la modelo en redes sociales, se puede apreciar que ha tomado algunas fotografías en las calles de las ciudades de Tokio y de Yokohama.

¿Cómo fue la boda de Michelle Salas?

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz inició el 13 de octubre con una fiesta de cocteles, seguido de la ceremonia al día siguiente y un ‘brunch’ para finalizar el 15 del mismo mes.

El evento fue organizado por Fernando Gutiérrez, ‘wedding planner’ con una empresa llamada Gutiérrez F Estudio que ha coordinado bodas de otras celebridades como Chantal Trujillo, Fernanda Caballero, Paola Zurita, entre otros.

Ambos padres de Michelle Salas, Luis Miguel y Stephanie Salas, estuvieron presente en su boda. (Foto: Instagram / @luismiguel / @michellesalasb @stephaniesalasoficial)

Michelle Salas utilizó tres vestidos de novia provenientes de Dolce & Gabbana, al igual que piezas de la joyería Tiffany & Co. Por su parte, Danilo Díazgranados utilizó un traje de color gris de la misma marca italiana que su esposa.

Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de una cena acompañando a los recién casados. La revista Quién comentó que Luis Miguel no dio ningún tipo de discurso y tampoco cantó ninguno de sus éxitos; sin embargo, tuvo un momento con su hija en el que bailaron ‘The Way You Look Tonight’ de Frank Sinatra.