Sylvia Pasquel reaparece y habla del huracán ‘Otis’ en Acapulco: ‘Mi casa quedó muy afectada’

El huracán ‘Otis’ ha provocado severos daños en Guerrero, sobre todo en la costa de Acapulco que fue por donde entró y dejó sin comunicación a los residentes de la ciudad, incluyendo famosos como Sylvia Pasquel, a quien habían reportado como desaparecida.

Sin embargo, fue la misma actriz quien a través de redes sociales lanzó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y asegurar que, a pesar de lo ocurrido en el puerto de Guerrero y las afectaciones materiales que padeció, ella se encuentra bien.

“A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería, por eso estoy desaparecida y salir del puerto es imposible”, dijo la abuela de Michelle Salas.

También puntualizó que su mensaje era para desmentir el hecho de que estuviera desaparecida, tal y como aseguraron en algunos medios. A pesar de ello, se iba a mantener alejada de sus redes sociales.

Comunicado de Sylvia Pasquel en redes sociales. (Foto: Facebook / @LaPasquelOficial)

“Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”, reiteró la hija de Silvia Pinal.

Recordemos que Pasquel tuvo un accidente hace unas semanas en Turquía, mientras vacacionaba previo a la boda de su nieta. Por el incidente, no le fue posible asistir al evento y regresó a su casa de Acapulco, donde estaba cuando ‘Otis’ tocó tierra en la costa.

Andrea Legarreta ya pudo comunicarse con su papá tras huracán ‘Otis’

Otra de las famosas que resultó afectada por el huracán ‘Otis’ fue Andrea Legarreta, que en días pasados señaló que no podía comunicarse con su papá y su hermanos, quienes residen en la ciudad costera.

Recientemente, la conductora de televisión subió algunas historias de Instagram para actualizar la situación de su familia, pues ya había podido entablar comunicación con su papá, quien le aseguró que tanto él como su hermano están bien.

“Aquí estoy, de nuevo, para darles buenas noticias porque me habló mi papá. Encontraron una forma de comunicarse porque les dijeron los vecinos que en la parte de arriba había algo de señal y me llamó. Me dijo que está bien, que mi hermano está bien, que están juntos”, expresó.

Historia de Andrea Legarreta en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Al igual que con Sylvia Pasquel, las viviendas del señor Juan Legarreta y su hijo sufrieron afectaciones por el huracán que tocó tierra como categoría 5 y causó destrozos en Acapulco. No obstante, los daños fueron menores que a sus vecinos.

“Cada uno estuvo en su departamento en la noche cuando sucedió esto. Sufrieron daños en sus viviendas. Me dice mi papá que corrió con suerte porque el departamento donde él vive está en mejores condiciones que los de sus vecinos, que tristemente a sus vecinos casi todo se les destrozó, pero que están bien. No hay pérdidas en el edificio donde él vive, en el de mi hermano tampoco”, compartió Legarreta.