De ‘Catwoman’ a Britney Spears: Los disfraces de los famosos en Halloween 2023

Es época de fiestas de celebración de Halloween y Día de Muertos, por lo que algunos famosos se las han ingeniado para disfrazarse en honor a películas, personajes e incluso homenajear la carrera de otros miembros del entretenimiento.

Este 2023 no fue la excepción y destacaron artistas mexicanos e internacionales. Una de las temáticas que se repitió fue Britney Spears, pues no solo Paris Hilton, sino también Jessica Alba fue quien con una peluca rubia representó a ‘la princesa del pop’ que recientemente lanzó su libro de memorias The Woman in Me. A continuación, te contamos las elecciones de las celebridades.

Paris Hilton

La influencer incluyó a su hijo y su esposo al recordar el video musical de ‘Toxic’, por lo que usó el traje azul de azafata. “En honor a nuestra reina. Feliz Halloween”, escribió en sus redes sociales.

Paris Hilton se convirtió en su amiga Britney Spears. (Foto: Instagram @parishilton)

Megan Fox y Machine Gun Kelly

La pareja conformada por Megan Fox y Machine Gun Kelly usó como referencia a Kill Bill, película de Quentin Tarantino, con pintura de sangre roja en el rostro. El cantante lució el color amarillo, característico del filme protagonizado por Uma Thurman.

Megan Fox y Machine Gun Kelly homenajearon a la película 'Kill Bill'. (Foto: Instagram @meganfox)

Justin Bieber y Hailey Bieber

Justin Bieber y su esposa recrearon la caricatura Los Picapiedras, famosa algunas décadas atrás, y no dudaron en incluir a sus mascotas en las instantáneas en donde el intérprete de ‘Baby’ toma un mazo.

Justin Bieber y Hailey Bieber recordaron la popular caricatura. (Foto: Instagram @justinbieber)

Demi Lovato

La cantante Demi Lovato optó por un look de Blancanieves con un moño rojo en la cabeza, mismo color que sus labios. “Mi época favorita del año”, escribió en la publicación en la que compartió su look con sus seguidores.

Demi Lovato aseguró que Halloween es su época favorita. (Foto: Instagram @ddlovato)

Cindy Crawford

La modelo Cindy Crawford se vistió como el personaje al que Olivia Newton John, quien falleció en agosto de 2022 después de luchar contra un cáncer de mama, le dio vida en Grease gracias a Sandy.

Rosalía

Una de las referencias artísticas de la catalana Rosalía es Björk, por lo que quiso recrear el vestido de cisne que llevó a los Oscar de 2001, aunque hubo quien lo comparó al filme ¿Y dónde están las rubias?

Rosalía se vistió como Björk en los premios Oscar. (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Kendall Jenner

Con una cabellera rubia, Kendall quiso parecerse al sex symbol Marilyn Monroe. “Happy birthday mister president” fue el mensaje que confirmó la identidad tras su disfraz, recordando el momento en el que le canta a John F. Kennedy en el Madison Square Garden.

Kendall Jenner eligió a Marilyn Monroe. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Adele

Los colores fríos fueron protagonistas en la residencia de Adele en Las Vegas, cuando con un traje negro confeccionado por Arturo Obegero inmortalizó a Morticia Addams.

Adele dio un show en Las Vegas como Morticia Addams. (Foto: Instagram @adele)

Danna Paola

Las celebridades mexicanas no se quedaron atrás, pues Danna Paola utilizó un traje color negro estilo cuero pegado al cuerpo para convertirse en ‘Catwoman’. “La vida es una perra... Ahora yo también lo soy”. En otra serie de instantáneas, junto a su novio Alex Hoyer es Neo, de Matrix.

Danna Paola lució un traje como 'Catwoman'. (Foto: Instagram @dannapaola)

Maribel Guardia

La catrina no podía faltar, por lo que Maribel Guardia fue vestida por Mitzy y maquillada profesionalmente para desfilar por Avenida Reforma. “Celebrando esta preciosa tradición mexicana y recordando desde ahora esos pedazos de alma que tenemos en el cielo”.