Adele hace conmovedor gesto al ver que un fan llevó al show la foto de su esposa fallecida

“Veo estos pequeños momentos en las vidas de las personas, [...] es tan hermoso”, puntualizó la cantante Adele en su concierto más reciente al ver a uno de los asistentes del evento sosteniendo la fotografía de su esposa fallecida.

La cuenta oficial de Adele publicó este lunes un videoclip que muestra uno de los momentos más emotivos de su concierto que se llevó a cabo el pasado 27 de enero.

El video muestra a la intérprete cantando el sencillo de ‘When We Were Young’ mientras camina entre los asistentes del evento. Se puede ver por un breve momento a un individuo sosteniendo un móvil con una fotografía de una persona.

Un fanático de Adele llevó una fotografía de su esposa fallecida. (Foto: Tik Tok / @adeleaccess)

Posteriormente la británica sube al escenario para continuar el espectáculo con la canción de ‘Someone Like You’, pero le dedica unas palabras al fanático que estaba mostrando la fotografía.

“Esto es para usted señor que está mostrando una foto de su esposa en su teléfono móvil”, expresó Adele antes de darse cuenta que la imagen que la persona en la imagen que estaba mostrando el señor falleció.

“Cuando estaba caminando entre el público, desearía que pudieran ver lo que vi porque sé que hablo con algunas personas cada noche, pero a veces veo pequeñas historias de personas”, expresa emotivamente Adele antes de soltar un par de lágrimas.

Adele contuvo las lágrimas en su concierto más reciente por las acciones de un fanático. (Foto: Tik Tok / @adeleaccess)

“Había un hombre, está justo ahí, ¿lo pueden ver sosteniendo su teléfono? Creo que esa es sus esposa en el móvil y no creo que ella este aquí”, relataba la cantante mientras trataba de contener el llanto, “me conmovió mucho, parece que esta aquí solo y lo siento mucho por su pérdida”.

La artista también aprovechó el momento para pedirle una disculpa a su fanático al no haberse dado cuenta en el momento que le estaba mostrando una fotografía de su esposa fallecida.

“Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando hasta que estaba en el escenario. Perdonen, pero veo estos pequeños momentos en las vidas de las personas cuando camino entre el público y es tan hermoso”.

Adele en los premios Grammy 2023

¡Continúa la temporada de premios! Los Grammy regresarán este 5 de febrero para celebrar su edición número 65 en la ciudad de Los Ángeles. Entre el listado de los nominados se encuentra Adele con un nombramientos en múltiples categorías gracias a su álbum más reciente 30.

Sin embargo, en redes sociales algunos internautas comenzaron a especular sobre la posible falta de la británica en la ceremonia. A pesar de ello, en uno de sus conciertos más recientes desmintió los rumores y confirmó su presencia en los Grammy.

“¿Quién dice que no voy a ir a los Grammy? Quien haya inventado este rumor es un tonto porque lo haré. ¡Nunca me lo perdería! Nunca sería tan irrespetuosa con los Grammy y otros artistas”, expresó Adele antes de continuar con su espectáculo.