Adele se reinventa con ‘30′, su cuarto álbum de estudio

Después de una larga espera, hoy por fin tenemos el nuevo disco de Adele: ‘30′. Se dice que es el álbum más íntimo de la cantante británica, pues se realizó en medio de uno de los procesos más complicados en su vida.

Influyó mucho en ella la separación de su esposo, sí, pero también la visión de su pequeño Angelo alrededor de todo este proceso, del cual asegura pudo salir adelante. Las expectativas de sus seguidores y del mundo eran muy altas en general, pues no se sabía nada de la cantante desde ’25′ y ‘Hello’.

¿Qué canciones ya conocíamos de ‘30?

El primer sencillo que la artista reveló fue ‘Esay on Me’, que por cierto estrenó con todo y video el pasado 14 de octubre. En él refleja de alguna manera el proceso de su separación del ejecutivo Simon Konecki, con quien duró ocho años años de relación y también es padre de su hijo, Angelo.

Hace una semana presentó una segunda canción que también formará parte de ‘30′: ‘Hold On’, que muestra esperanza y entusiasmo ante su proceso de separación (aunque también puede ser aplicable en cualquier otra situación); de hecho, aparece un uno de los videos promocionales de Amazon rumbo a las fechas decembrinas, que reflejan emotividad.

Y hace dos días, la cantante compartió en sus redes sociales un video en el que aparece ella sentada en la sala cantando su tercer revelación del álbum: una canción titulada ‘To be Loved’. Al fondo se escucha un piano que acompaña la melodiosa voz de la artista nacida en Reino Unido.

Adele se reinventa con ‘30′

Muchos pudieran pensar que el nuevo álbum de Adele sería una recopilación de melodías desgarradoras, ideales para ‘cortarse las venas con galletas de animalitos’. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en su cuarto álbum de estudio la cantante se reinventa, y si bien algunas canciones parecieran de desamor, no lo es todo en su nueva producción.

‘30′ consta de 12 canciones que pudieran parecer una montaña rusa de emociones: Ansiedad, aceptación, amor, enojo, depresión y superación son algo de lo que podemos ver en esta nueva faceta de la cantante, donde además experimenta con sonidos R&B, motown y afrobeat.

No todo se trata de relaciones amorosas; algunas canciones de ‘30′ fueron una forma de expresar respuestas a preguntas que tenía su hijo sobre la separación de sus padres, que muchas veces no es tan fácil se procesar para un niño de nueve años, según declaró a Vogue. Incluso, algunas pueden ser planteadas desde la visión del pequeño Angelo.

La primera canción del disco es ‘Strangers by Nature’, que logra transportar al oyente algunas décadas atrás, donde el órgano y el piano jugaban un papel importante en las melodías. La melodiosa voz de la cante nos muestra su visión de la separación desde un punto de consciencia más alto.

‘My little love’ es una carta a su hijo, donde expresa que ella solo busca lo mejor para él, y que lamenta todo lo que ha vivido por ‘su culpa’ (refiriéndose a su divorcio). En esta canción, tiene la participación especial de Angelo, quien también expresa su confusión por todo lo vivido en el largo proceso de separación de sus papás a través de algunas grabaciones.

A pesar de su ritmo más rápido y los coros que podrían confundirse con tonos alegres, ‘Cry Your Heart Out’ podría ser la canción más oscura del álbum. En ella, la depresión se hace presente a través del cómo se siente; sin embargo, dice que “Cuando tengas dudas, ve a tu propio ritmo”.

‘Oh My God’ habla un poco más acerca de cómo busca reintroducirse en la vida social, de la cual se llegó a aislar un tiempo. Y dentro de este proceso de ‘volver a la normalidad’ llega ‘Can I Get It’, con la que habla sobre ese proceso de ‘volver a amar y volver a sentir’ con otra persona.

Por otro lado, ‘I Drink Wine’ habla del proceso de aceptación de “que eres un desastre. Algunas veces el saber que eres un desastre, una vez que te das cuenta, todo es más fácil”, detalló para Apple Music según CNN. En algunos párrafos, se puede escuchar “Así que espero que aprenda a obtener más de mí mismo / Dejar de intentar ser otra persona”.

‘Woman like me’ se siente como una carta hacia su ex esposo, donde cuestiona el que él no pusiera de su parte para salvar la relación y, por el contrario, provocaba que ella se perdiera a sí misma tratando de hacerle ver que podía funcionar. La ira se hace presente, y de alguna manera también la decepción.

“Resiste, resiste, resiste / Solo deja que el tiempo sea paciente / Porque sigues siendo fuerte, yo sigo siendo fuerte (Sobrevivirás)” es una de las estrofas que podemos escuchar en ‘Hold On’, donde el proceso de aceptación y sanación es más evidente; se siente como una charla consigo misma, donde se está ‘echando porras’ y pide ser más paciente, pues todo lo bueno regresará.

El disco finaliza con ‘Love Is a Game’ , que podría interpretarse como una declaración de amor a su actual pareja, Rich Paul, pues en ella dice que “Puedo amar, puedo amar de nuevo / Me amo ahora, como amo él / Soy un tonto por eso / Sabes que yo, sabes que lo haré”, dando a entender que quiere volver a caer en el ‘juego del amor’.

Sin lugar a dudas, Adele nos mostro una faceta más íntima de su vida, sus pensamientos y sobre todo de lo que significa un proceso de separación; no todo es desamor ni todo es dolor, pues cuando empiezas a salir de aquel hoyo en el que aparentemente estás hundido te das cuenta de que no era el final, y que siempre habrá quien te acompañe en el proceso, pero sobre todo, podrás darte cuenta que el pilar de tu estabilidad es el amor propio.

‘30′ se encuentra actualmente disponible en todas las plataformas de streaming musical (Spotify, Amazon Music, Deezer, Pandora, iTunes, Apple Music, YouTube Music), así como en la página de YouTube.