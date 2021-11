‘30′: ¿A qué hora y dónde se estrena el disco de Adele?

En una publicación en su cuenta de Twitter, el pasado 13 de octubre, la cantautora inglesa Adele Laurie Blue Adkins, mejor conocida como Adele, dio a conocer la fecha de estreno de su nuevo álbum, titulado ‘30′: el viernes 19 de noviembre. En ese momento se nos hacía muy lejana la fecha, pero ¡ya es mañana!

En ese tweet, la cantante agregó un extenso mensaje dirigido a sus 26.5 millones de seguidores en esta red social.

Tweet de Adele

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades sobre mí misma. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y sanas con las que salir adelante, y siento que por fin he encontrado mi camino de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum”, expresó.

Con el primer sencillo revelado del disco, llamado ‘Esay on Me’ y estrenado precisamente en esos días, refleja de alguna manera el proceso de su separación del ejecutivo Simon Konecki, con quien duró ocho años años de relación y también es padre de su hijo, Angelo.

Hace una semana presentó una segunda canción que también formará parte de ‘30′: ‘Hold On’, que muestra esperanza y entusiasmo ante su proceso de separación (que también puede ser aplicable en cualquier otra situación; de hecho, aparece un uno de los videos promocionales de Amazon rumbo a las fechas decembrinas, que reflejan emotividad.

Y hace un día, la cantante compartió en su cuentas de Instagram y Twitter un video en el que aparece ella sentada en la sala cantando su tercer revelación del álbum: una canción titulada ‘To be Loved’. Al fondo se escucha un piano que acompaña la melodiosa voz de la artista nacida en Reino Unido.

Existen muchas expectativas respecto al nuevo material de Adele, puesto que influyó mucho en ella la separación de su esposo, sí, pero también la visión de su pequeño Angelo alrededor de todo este proceso, del cual asegura pudo salir adelante.

¿A qué hora y dónde se estrena el disco de Adele?

Como ya lo habíamos mencionado antes, el nuevo álbum de Adele saldrá a la luz este viernes 19 de noviembre a la media noche (00:00 horas del viernes). El estreno de ‘30′ estará disponible en todas las plataformas de streaming musical, tales como Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Deezer, Pandora y YouTube Music.

Adicionalmente, están en preventa una serie de discos (para descarga, CD y disco de vinil), así como cassette de ‘30′ o de su sencillo ‘Easy on Me’. También hay paquetes especiales que incluyen una playera y una fotografía de Adele.