Muere Lisa Loring, actriz que interpretó originalmente a Merlina Addams, a los 64 años

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina en la primera versión de la familia Addams en televisión, falleció a los 64 años, informó este lunes The Hollywood Reporter.

Loring murió la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, en California, debido a complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista de espectáculos.

La despedida de Lisa Loring

Foumberg dijo a The Hollywood Reporter que Lisa había fallecido en calma.

”Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) tomadas de la mano”, explicó al medio.

Laurie Jacobson, amiga de Loring, se despidió de la actriz en un post de Facebook, donde reiteró la causa de su muerte: “sufrió un derrame cerebral masivo provocado por fumar y por presión arterial alta”.

Asimismo dio detalles acerca de su convalecencia previa y la crisis de salud por la que había atravesado tras el derrame.

“Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche”, apuntó Jacobson.

Entre las condolencias a la familia, Jacobson destacó la relevancia de Lisa no solo en la TV y el cine sino en toda la cultura pop en torno al persona de la pequeña niña Addams.

“Ella siempre quedará incrustada en la cultura pop y en nuestros corazones como Merlina Addams”, mencionó en su publicación.

Lisa Loring

Lisa Loring y su papel como Merlina en La Familia Addams

La fama de Loring despegó gracias a su papel como Merlina en la comedia de TV que emitió ABC en 1964 y cuyo protagónico tomó cuando tenía apenas seis años.

Posteriormente interpretó a Merlina Addams en la película de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

Aunque Loring solo desempeñó al personaje durante dos años, su versión marcó la pauta para posteriores iteraciones.

El particular semblante casi inexpresivo del personaje de Merlina, cuyas primeras bases las asentó Charles Addams en la tira de cómic que publicaba en el diario New Yorker, fue un precedente en las adaptaciones a cine y televisión para el resto de las actrices que interpretaron a la pequeña Wednesday.

Recientemente Jenna Ortega, quien dio vida a Merlina Addams en la serie de Netflix homónima, dijo para el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que en su actuación había conservado la esencia del ‘caminar’ de Lisa Loring en la serie original de los sesenta.

Además, el popular baile de Jenna también tomó inspiración en el que Loring hizo en la serie original. La originalidad de los pasos de Ortega no solo le dio un ‘sello especial’ a su protagónico, también se volvió viral en TikTok y relanzó el éxito de Lady Gaga ‘Bloody Mary’.