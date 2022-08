Demi Lovato explica por qué volvió a usar los pronombres femeninos: ‘Es todo sobre el respeto’

Demi Lovato volvió a referirse hacia ella misma con los pronombres femeninos (she/her), los cuales colocó de nueva cuenta en su Instagram, en donde la siguen más de 138 millones de personas. En mayo del año pasado, la cantante estadounidense declaró ser una persona no binaria y cambió sus pronombres a they/them (elle, en español).

Por medio del podcast Spout, la intérprete habló abiertamente sobre los motivos detrás de esta decisión. “Para mí, soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano. De eso se trata para mí, de sentirte humano en tu interior”, explicó.

Asimismo, reveló la razón principal. “Últimamente me he sentido más femenina, así que los adopté de nuevo. Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final es todo sobre el respeto”, le dijo a Tamara Dhia.

La transición de Demi Lovato

Anteriormente, Lovato había expresado que era pansexual, aunque después reveló que prefería los pronombres neutros. En el marco de la Semana de Concientización No Binaria en 2021 habló sobre lo que significa su proceso de curación y de lo difícil que puede ser recordar el cambio de pronombres con los que se han referido a ella durante toda su vida.

La exchica Disney ha pasado por un trabajo de autorreflexión en la búsqueda de sentirse auténtica en medio de un proceso de autodescubrimiento. Lovato, quien lanzará el próximo 19 de agosto de su octavo álbum de estudio HOLY FVCK, superó una sobredosis derivada de su alto consumo de alcohol y drogas en 2018.