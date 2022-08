Muere Olivia Newton-John, protagonista de ‘Vaselina’, a los 73 años

Este lunes se anunció que Olivia Newton-John, icónica cantante y actriz australiana, falleció a la edad de 73 años.

A través de un comunicado en su Facebook oficial, firmado por su esposo John Easterling, se confirmó la noticia: “Dame Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su deceso, Newton-John había sido diagnosticada con cáncer de mama, el cual reapareció en 2017.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina de las plantas continúa con la Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicada a la investigación de la medicina de las plantas y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la Olivia Newton-John Foundation”.

A Olivia le sobreviven su marido John Easterling; su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; su hermano Toby Newton-John; sus sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall.

John Travolta, con quien compartió protagonismo en la cinta Vaselina, le dedicó un mensaje en Instagram:

“Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”

¿Quién era Olivia Newton?

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra; cuando tenía seis años, su familia se mudó a Melbourne, Australia. Su abuelo materno fue el físico ganador del Premio Nobel: Max Born.

La australiana se consagró como un ícono de las décadas de los 70 y 80, tanto en la música como en la actuación.

Dominó las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como ‘Physical’ y tuvo varios sencillos entre los primeros 10 durante los años 70, incluso ‘You’re the One That I Want’, el dúo con John Travolta. El historiador Joel Whitburn afirmaba que era la solista número uno de esos años.

Incluso participó en el famoso concurso de Eurovisión, en 1974, como representante de Gran Bretaña y ganó cuatro premios Grammy.

El mayor éxito llegó con la película musical Vaselina en el papel de la estudiante de secundaria Sandy Olsson, quien se enamora de Danny Zuko (Travolta).

También participó en cintas como Xanadú (1980), Tal para cuál (1983) y Fiesta de Despedida (1997).