¿Ya tienes disfraz para Halloween? Estos son los personajes más buscados en Pinterest

Ya estamos a mediados de octubre y vienen las fiestas de Halloween, en las que cada año niñas, niños, jóvenes y personas adultas se disfrazan como parte de los festejos.

Si estás todavía pensando en cuál será tu disfraz de este año, recuerda que personajs clásicos son una buena idea, así como aquellos de tus series favoritas.

Pinterest ya ha revelado cuáles serán los y las principales personajes de la cultura pop que son considerados como los mejores del momento para este Halloween en su plataforma. Te contamos sobre el top.

Personajes de Stranger Things

Stranger Things, de Netflix, estrenó el volumen 1 de su cuarta temporada este año. Esta serie ha ganado un gran grupo de fans por sus personajes jóvenes y entrañables. Este año, entre los disfraces más buscados está Eleven (Millie Bobby Brown) en su versión con vestido rosa y dark, así como Max (Sadie Sink) con su característica blusa de rayas rojas y otro con su sudadera azul (outfit de cuando es atrapada por Vecna). También hay búsquedas del uniforme de porrista de Chrissy y de Eddie Munson, uno de los más queridos esta temporada

Stranger Things El volumen 2 de 'Stranger Things 4' se estrena el 1 de julio. (Netflix)

Disfraz de Elvis Presley y Priscilla

Una de las cintas más esperadas para este 2022 fue la de Elvis, interpretado por Austin Butler, que se estrenó en México el pasado 14 de julio y narra la vida y parte de la obra del llamado ‘Rey del Rock and Roll’, Elvis Presley.

Pinterest reporta búsquedas también de disfraces en pareja, con Elvis y Priscilla como una de las favoritas.

Austin Butler como Elvis. (Warner Bros.)

Disfraz de Patrick Bateman (American Psycho)

¡Volviendo a los clásicos! Pinterest reportó búsquedas para hacer cosplays de Patrick Bateman, villano protagonista de la película American Psycho (2000). Durante el filme, el personaje aparece con diversos outfits icónicos que puedes recrear con prendas que tengas en casa.

Christian Bale interpretó a Patrick Bateman en el 2000. (Especial)

Disfraz de Top Gun

Tom Cruise volvió a las pantallas este año interpretando a Pete Mitchell en Top Gun: Maverick.

Así luce Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick'.

Disfraz de Anna Delvey

Anna Sorokin es mejor conocida como Anna Delvey. Es conocida por ser una falsa heredera y recientemente Netflix lanzó una serie sobre ella titulada Inventando a Anna.

En 2019 fue condfenada por sus delitos fiscales en Nueva York. Y en octubre de este año fue liberada bajo varias condiciones.

Anna Sorokin fue liberada bajo algunas condiciones (Foto: Bloomberg) Anna Sorokin fue liberada bajo algunas condiciones este año.

Disfraz de Halloween de Harley Quinn

Otro personaje que se mantiene en tendencia es Harley Quinn. Hay varias versiones de esta villana de DC Comics, siendo la interpretada por Margot Robbie la más reciente. Pero también está la versión animada de la serie de HBO Max, donde Harley vive sus aventuras con un nuevo equipo de diversos villanos, entre ellos Poison Ivy.

Y recientemente se confirmó la nueva película de Joker 2, interpretado por Joaquin Phoenix, donde habrá una nueva versión de Harley interpretada por la cantante Lady Gaga. Aún no hay fotografías de cómo lucirá la intérprete de ‘Born this way’, más que un breve video donde aparecen las siluetas de ambos actores para promocionar el filme.

Harley Quinn Margot Robbie como Harley Quinn en 'Aves de Presa'. (Especial)

Disfraz de Halloween de la cantante Avril Lavigne

La época emo volvió a tener un impulso a principios de este año con el anuncio de un concierto en Estados Unidos que incluyó a varias artistas y grupos de los dosmiles: el When We Where Young, que se llevará a cabo en Las Vegas el 22 de octubre. Entre ellas y ellos está Avril Lavigne. Además, la cantante lanzó su nuevo disco Love Sux en febrero pasado.

Avril tiene varias canciones y outfits icónicos sencillos para recrear este Halloween, desde el delineador negro y los outfis de faldas de tul con botas negras de Under my Skin hasta las prendas a cuadros y las calaveras rosas de The best damn thing.

Avril Lavigne sacó un nuevo disco este año. (Instagram Avril Lavigne)

Disfraz de Dani Dennison de la película Hocus Pocus

Si buscas un personaje noventero, Dani Dennison de Hocus Pocus puede ser una opción. Las tendencias revelan más búsquedas de este personaje interpretado por Thora Birch. Su atuendo de brujita está compuesto por prendas naranjas con detalles negros.

Así luce el personaje de Dani en 'Hocus Pocus'. (Especial)

Disfraz de Maddie y Cassie de Euphoria

Quizá el duo de mejores amigas (y enemigas) más querido y buscado de este año. Maddie y Cassie han sido parte de las tendencias desde la primera temporada de Euphoria, al igual que Rue y Jules. La serie destaca mucho por su maquillaje colorido de la primera temporada, así como por los diseños gráficos para los ojos y los outfits icónicos de ambas temporadas.

Maddie y Cassie es el duo favorito de amigas para hacer un disfraz en pareja. (Instagram Euphoria)

Disfraces de Halloween de El Señor de los Anillos

De la saga de El Señor de los Anillos, el hobbit Frodo es uno de los personajes clásicos y favoritos, incluso todavía este año. Su atuendo es fácil de replicar con piezas que ya tengas en casa y algunos detalles que puedes recrear.

Frodo es de los personajes favoritos de la saga de 'El señor de los anillos'. (Prime Video)

Y tú, ¿ya tienes disfraz?