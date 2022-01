¿Regresa la época emo? 5 bandas que estarán en el festival When We Were Young

El cartel del 'When We Were Young' está encabezado por íconos de los años 2010. (Especial)

Este martes nos despertamos con una noticia que despertaría al ‘emo’ interior de todos los jóvenes y adolescentes: el festival When We Were Young, que se llevará acabo el 22 de octubre de 2022 en Las Vegas, con un cartel por demás impresionante.

Con un diseño que nos remonta totalmente a la época de los flecos prominentes, el maquillaje oscuro en los ojos, los colores negro y morado predominando y los nombres de la banda simulano una pared llena de stickers con letras góticas es como Live Nation informó sobre este evento.

Casualmente, algunas de las bandas que encabezarán este evento han publicado recientemente que están trabajando en nuevo material después de un rato sin saber de ellas, e incluso ya están disponibles sus nuevas producciones.

Avril Lavigne

La cantante de origen canadiense inició su carrera en 2001 y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de la música happy punk y pop punk. Según la revista Billboard, Lavigne se encuentra en la lista de los 100 artistas más populares de la década de los 2000 en Estados Unidos, ubicándose en la posición 27.

También conocida como la princesa del pop punk, la cantante de ahora 37 años estrenó recientemente ‘Love it when you hate me’, una de las once nuevas canciones que se incluirán en su nueva producción llamada ‘Love Sux’, que saldrá a la venta este 25 de febrero.

My Chemical Romance

Al igual que Avril, la banda estadounidense inició actividades en 2001 pero anunciaron su separación en 2013; sin embargo, seis años después (en 2019) anunciaron que realizarían una gira mundial que comenzaría en California, Estados Unidos.

Su estilo musical ha sido asociado a los géneros rock, punk, pop punk y post-hardcore, que llegó a ser considerado de los favoritos en los primeros años de los 2000 debido a toda la revolución musical que existía alrededor del mundo.

La gira programada par 2019-2020 tuvo que ser suspendida y reagendada por la pandemia; y a pesar de que la banda no ha sacdo nuevo material, seguramente deleitarán a sus fanáticos con clásicos como ‘Helena’, ‘I don’t love you’ o ‘Welcome to the black parade’.

Paramore

La banda de pop punk y rock alternativo liderada por Hayley Williams logró posicionarse rápidamente como una de las más populares por aquellos años. ¿Quién no recuerda ‘Decode’? El sensillo que les otorgaría diversos premios, como dos Teen Choice Awards.

En 2017 estrenaron un sencillo que pertenecía a su quinto álbum de estudio, llamado After Laughter. Después de eso ya no se supo nada de la banda hasta hace un par de días, cuando anunciaron que llevaban algunos meses preparando el que pasará a ser su sexto álbum de estudio, según declararon a Rolling Stone.

Quizá nos den una grata sorpresa en los próximos meses, y los asistentes a este evento tendrá en privilegio de presenciar en vivo el nuevo material de este trío.

Bring Me The Horizon

Hasta el momento, todas las bandas y artistas de las que hemos hablado son contemporáneas entre sí; es decir, todas son aproximadamente de la misma época, y seguramente por eso es que serán parte del When We Were Young 2022 a celebrarse en octubre.

Esta banda se formó en Inglaterra por allá de 2003, quienes en un inicio tocaban metalcore y deathcore; sin embargo, en los últimos años han optado por un sonido más comercial, como pop rock, electropop y hasta powerpop. Su último álbum fue lanzado en 2019.

A Day To Remember

La fusión del metalcore con el pop punk es el sonito que caracteriza a esta banda que nació en 2003 (igual que un par de las anteriores). El estilo musical de la banda es descrito por los medios como " una mezcla de death metal gutural y pegadizas melodías pop punk”.

Actualmente cuentan con siete álbum de ellos; uno de ellos se encuentra todavía en promoción ya que salió apenas el año pasado, y qué mejor promoción que tocar en un festival pensado para un público que ya se sabe canciones como ‘Have faith in me’, ‘The Downfall of Us All’ o ‘End of me’.