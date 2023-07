Machine Gun Kelly golpea en la cara a fan mexicano durante festival en Bélgica

Machine Gun Kelly cumplió con la petición de uno de los fans que asistieron a su concierto durante el festival Rock Werchter en Bélgica cuando bajó del escenario para golpearlo levemente en la cara tras leer el cartel que tenía en las manos.

“Acabo de llegar de México para que me golpees en la cara”, decía el mensaje. En lo que pensaba si accedería a la solicitud, el rapero estadounidense le preguntó a quien se encontraba entre las primeras filas: “¿Por qué quieres tanto que te golpee en la cara?”, ante la respuesta inmediata con un “te amo”.

Machine Gun Kelly leyó el cartel de su seguidor mexicano. (Foto: Instagram @machinegunkelly)

“Tengo anillos puestos, amigo. Eso va a doler. No lo sé, es un perder-perder para mí. No sé si voy a hacerlo. Lo consideraré”, expresó. Pero luego se convenció y se le acercó para, después de posar ante las cámaras, darle un sutil puñetazo antes de caminar entre la gente para retirarse y continuar con su espectáculo, no sin antes también dedicarle palabras de amor.

El novio de la actriz Megan Fox, de 33 años, no dudó en compartir el video del momento con la leyenda “haciendo sueños realidad”, en donde también se vio que lo estaban grabando las personas alrededor que alabaron el acto.

Machine Gun Kelly golpeó en el rostro a su fan. (Foto: Instagram @machinegunkelly)

Machine Gun Kelly es interrumpido por policía en Madrid

En la víspera de su presentación en el Mad Cool de Madrid, el intérprete convocó a sus fans para darles una pequeña sorpresa al argumentar que no aguantaba un día más para verlos.

Ante la reunión de personas a las afueras de su hotel, la policía llegó para evitar el colapso en una de las calles más transitadas, la Gran Vía, por lo que también impidieron sus planes.

Aunque sus intenciones eran dar un pequeño concierto desde el balcón, luego de disculpó haciendo el esfuerzo de hablar en español. “Perdóname que mi sorpresa no podía pasar, te veo mañana en el festival”.