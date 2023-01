¿El príncipe William golpeó a su hermano Harry? Lo que sabemos sobre la supuesta pelea

Desde que el ducado de Sussex, Harry y Meghan Markle, estrenaron su serie en Netflix las revelaciones sobre la familia real de Inglaterra no han dejado de impresionar a sus seguidores. Sin embargo, en está ocasión el hijo menor de Lady Di reveló que tuvo una confrontación física con su hermano.

De acuerdo con The Guardian, el príncipe Harry se encuentra a la espera del estreno de una autobiografía que narra los eventos más importantes de su vida. El medio inglés asegura que tuvieron la oportunidad de conseguir un adelanto y explicaron que el libro relata una pelea física que tuvieron ambos hijos del rey Carlos III.

El adelanto explica que la confrontación ocurrió en 2019 en la ciudad de Londres y que involucraba la relación de Harry con Meghan Markel.

Supuestamente William se estaba quejando de Markle al punto de llamarla “grosera” y “difícil”. The Guardian explica que el adelanto narra el momento en el que el heredero al trono inglés tomó a Harry por el cuello para tumbarlo al suelo y golpearlo.

“Me agarró por el cuello, me arrancó el collar y me tiró al suelo”, explica el príncipe Harry en su nuevo libro. Asimismo comenta que se lastimó la espalda por la confrontación y que se contuvo a regresar la agresión física a su hermano.

En el fragmento se explica que al contarle lo sucedido a Meghan Markle, la estadounidense “estaba terriblemente triste”.

Hasta el momento el príncipe de Gales, William, no se ha pronunciado ante el supuesto recuento en el que agredió a su hermano en 2019.

Polémicas en la familia real con Harry y Meghan Markle

La polémica salida del príncipe Harry y Meghan Markle de sus funciones reales ocurrió a raíz del rechazo que ambos sentían por algunos miembros de la familia.

En marzo de 2021, la conductora de televisión Oprah Winfrey realizó una entrevista a Harry y Meghan sobre su vida e historia como pareja. En aquella ocasión, las personalidades aprovecharon para lanzar algunas acusaciones contra la familia real por la forma en la que los habían tratado.

Meghan Markle explicó que antes de que naciera su primer hijo, Archie, algunos miembros de la realeza mostraron preocupaciones sobre el color de piel de su descendencia. Sin embargo no reveló a las personas que lanzaron aquellos comentarios racistas.

De igual manera, en la serie de Netflix que estrenaron antes de que terminará 2022 explicaron que la presión de ser un miembro de la realeza comenzó afectarlos a ambos. Es por ello que decidieron mudarse a Estados Unidos y renunciar a sus funciones como el ducado de Sussex, aunque aún mantienen el título.

¿Cuándo sale el libro del príncipe Harry?

El príncipe Harry ha dado varias entrevistas, creado contenido para Netflix y ahora publicará su autobiografía.

El libro lleva el título de Spare (sobrante) que proviene de un dicho que rodea a los hermanos de la realeza inglesa que no pueden ser considerados como los herederos al trono por no ser los primeros en el linaje. El libro hablará sobre la transición de Harry de Inglaterra a Estados Unidos.

Las memorias del príncipe Harry saldrán oficialmente el próximo 10 de enero de este año, aunque ya se puede apartar en algunas plataformas.