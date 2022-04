¿Ritual vampírico? Megan Fox y Machine Gun Kelly beben sangre del otro

En enero pasado, Megan Fox nos sorprendió con la noticia de que ella y su novio, el cantante Machine Gun Kelly, se comprometieron en el sitio donde se hicieron novios en julio de 2020; con una publicación, la actriz dio la noticia a la vez que generó desconcierto por la frase final de su publicación: “Y luego bebimos la sangre del otro”.

Literalmente, Megan Fox sí bebe la sangre de MGK y viceversa

Esta sentencia podría parecer simplemente una expresión poética sobre su compromiso, pero no es así. Megan Fox confesó en una entrevista para la revista Glamour UK que esto no fue solo retórico; en realidad la pareja sí bebe la sangre del otro, aunque no es una práctica tan común.

“Sí, bebemos sangre en algunas ocasiones, pero solo con propósitos rituales. Tengo mucha experiencia en este asunto, leo las cartas del tarot y hago muchas prácticas metafísicas y meditaciones. También rituales con la luna nueva y llena y ese tipo de cosas”, reveló la actriz.

Ella sabe que aquellas declaraciones podrían hacer pensar a la gente que esto es algo ‘más grande’, pero aprovechó para bromear con la situación y aclarar que en realidad es una práctica muy controlada. “Supongo que el haber bebido la sangre del otro puede llevar a la gente a imaginarnos con un cáliz en plan Juego de Tronos”, pero después explica que “solo fueron unas gotas”.

De igual forma, Fox compartió que ella se controla mucho más en ese sentido pues Colson Baker, nombre real del cantante, estaría dispuesto a realizarlo de una forma más dramática, e incluso llegar a rayar en lo gore.

“Él es mucho más desordenado, frenético y caótico. Está dispuesto a simplemente abrirse el pecho con vidrios rotos y decir: ‘Toma mi alma’”, declaró Megan a la publicación de la que será portada en su próxima edición.

Compromiso de Megan Fox y Machine Gun Kelly

En el video que subió la actriz en sus redes sociales, confesó que después de que MGK le colocara el anillo y le diera un tierno y largo beso, ambos bebieron la sangre del otro a modo de sellar el compromiso que tienen con su relación y futuro matrimonio, aunque por la frase que utilizó en ese momento hubo confusión entre sus seguidores, pues no creyeron que fuera de forma literal.

“Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro”, dice su publicación que hasta el momento tiene 32.7 millones de visualizaciones.