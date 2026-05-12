Ofrecen recompensa de 500 mil pesos por médico que recetó sueros vitaminados y provocó 8 muertes

De acuerdo con las autoridades sonorenses, ejercía desde 2004 y contaba con registro sanitario ante la Cofepris. (Foto: Fiscalía Sonora)

Hermosillo, Sonora.- Un mes y medio después de que se informó sobre las primeras muertes provocadas presuntamente a mala praxis médica, Jesús Maximiano Verduzco Soto, está prófugo y la fiscalía de Sonora ofrece una recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a su localización.

Verduzco Soto, de 65 años, es identificado como el médico responsable de aplicar los sueros vitaminados a las víctimas, que provocaron la muerte de al menos ocho personas.

De acuerdo con las autoridades sonorenses, ejercía desde 2004 y contaba con registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Ofrecen recompensa por médico que recetaba sueros vitaminados

La fiscalía de Sonora publicó la recompensa por información que lleve a la detención del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto.

“(Se ofrece recompensa hasta por 500 mil pesos) por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica, a quien proporcione información eficiente, veraz, precia y oportuna pra su captura”, indica la ficha publicada este martes por la autoridad.

El médico es señalado por la fiscalía de Sonora por su presunta responsabilidad en ocho homicidios derivados de la administración de sueros vitaminados en condiciones que, al día de hoy, no son del todo claras.

Ficha de fiscalía de Sonora

¿Qué se sabe sobre el paradero del médico?

El 7 de abril, el gobernador Alfonso Durazo adelantó que la mezcla de sustancias realizada en la clínica del médico habría sido la causa de los fallecimientos que comenzaron con el caso de un padre y su hijo en Hermosillo.

En esa misma ocasión, el fiscal Rómulo Salas criticó la manera de trabajar del ahora prófugo, pues ofrecía tratamientos “para llevar”, de modo que sus pacientes se sometieron a tratamiento sin supervisión.

El mismo 7 de abril, las autoridades anunciaron un operativo para su localización, mismo que se extendió a las fronteras tanto del interior como de exterior del país, pero dos días después fueron notificadas de que un juez federal otorgó un amparo al presunto homicida.

Su búsqueda se reactivó luego de que el presunto culpable se ausentó de la audiencia inicial de su proceso, por lo que la suspensión otorgada por el juez quedó en entredicho, pues cumplir con sus obligaciones judiciales era requisito para mantenerla. Desde entonces, se desconoce su paradero.