¿Por qué los sueros vitaminados son un peligro para la salud? 4 riesgos que pueden causar

Los sueros vitaminados son considerados riesgosos y con el riesgo de respuestas inmunológicas extremas.

Detrás de los tratamientos con sueros vitaminados, como los que presuntamente mataron a al menos seis personas en Hermosillo, Sonora, hay “charlatanerías que pueden tener consecuencias graves”, según advierte el doctor Alejandro Macías, ‘zar’ de la pandemia de Influenza en México en 2009.

Al mencionar que la mayoría de estos sueros vitaminados se aplican como terapias intravenosas “atraviesan todas las barreras de la inmunidad, y van directamente a la ‘santa santorum’ del organismo, que es el torrente sanguíneo”.

Los riesgos de los tratamientos de este tipo van más allá de una infección, y pueden provocar la muerte, especialmente cuando se aplican sin los suficientes cuidados.

¿Cuáles son los padecimientos y riesgos de los sueros vitaminados?

Hay al menos cuatro tipos de riesgos en la aplicación de los sueros vitaminados:

Riesgos locales: Flebitis (inflamación de las venas), trombosis y embolias. Sobrecargas de electrolitos y del volumen de los padecimientos que ya tienen las personas que se aplican los sueros. Reacciones alérgicas a las vitaminas y hasta una anafilaxia, que es una reacción grave y en ciertos casos mortal. Infecciones: Estas ocurren cuando el suero vitaminado viene contaminado. De acuerdo con el doctor Macías, se corre el riesgo de una sepsis, que es una reacción inmunológica extrema que puede provocar un choque séptico y la muerte.

De acuerdo con el especialista, uno de los principales riesgos a los que se exponen quienes reciben estos tratamientos intravenosos es el ambiente en el que reciben el suero vitaminado, ya que en ciertos casos se aplican en salas de spa, gimnasios, u otros lugares donde no hay condiciones adecuadas y se pueden contaminar los tratamientos.

“La terapia intravenosa, entonces, es una herramienta de la medicina moderna que puede salvar muchas vidas pero que no está libre de riesgos. No vale la pena asumir esos riesgos para situaciones que no te van a servir y donde estás tomando un riesgo totalmente innecesario”, explicó Alejandro Macías.

Sueros vitaminados ‘se aplicaban como si fuera café’

Tras la muerte de seis personas por consumir los sueros vitaminados, además de que otras personas terminaran hospitalizadas debido a su uso, las autoridades apuntan a Jesús Maximiliano ‘N’, médico prófugo, como uno de los principales responsables.

La Fiscalía de Sonora integró ocho carpetas de investigación por el caso. Además, el gobernador Alfonso Durazo también aseguró que su administración trabaja para dar con el responsable de aplicar la ‘mezcla’ a las personas que murieron tras aplicarse estos sueros.