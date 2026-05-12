¡A por la cava! Así es el Festival de Cataluña en CDMX, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Entre los platillos disponibles para la degustación se encuentran la xatonada con ventresca y la butifarra con alubias blancas. (Foto: Cecilia L. García/ Imagen generada con IA Gemini)

En Cataluña, destapar una bolsa de papas fritas y una botella de vermut es mucho más que disfrutar de un trago especiado y refrescante: es un pretexto para reunirse, convivir con amigos y pasar un momento agradable, ¿no te resulta familiar?

Este escenario es tan conocido para los mexicanos debido a que hay una práctica similar en el país, aunque con una bebida diferente: la cerveza. Pues, aunque son dos culturas distintas, comparten mucho más de lo que se podría pensar.

“En México la gastronomía es identidad, es familia, es comunidad, no es sólo alimentación y en Cataluña es exactamente lo mismo”, comparte Aran Mayola Huguet, delegado de la región, durante la presentación del Festival Gastronómico de Cataluña.

Durante el Festival de Cataluña se pueden probar diferentes productos tradicionales de la región. (Foto: Cecilia L. García)

Un evento —organizado por el Gobierno de Cataluña— que busca acercar la cultura catalana a México a través de la gastronomía, ya que Aran Mayola asegura que mediante productos y platillos se puede conocer la identidad de la región.

“Cada uno de estos productos cuenta algo de Cataluña, porque en el fondo la gastronomía es una forma de expresar quiénes somos y, si tuviera que resumir en una palabra cómo entendemos la gastronomía, es identidad”, compartió, por lo cual el evento tiene planeadas diferentes actividades a lo largo de mayo.

¿Qué es el Festival de Cataluña?

El Festival de Cataluña es un evento gastronómico en el cual se venderán diferentes productos típicos de la región que van desde bebidas hasta conservas, aceites de oliva y golosinas tradicionales.

Entre los productos destacados está el cava, un vino espumoso con denominación de origen que se produce principalmente en Cataluña. Durante el festival se podrán encontrar el Marqués de Moja Brut y el Marqués de Moja Semi Seco.

Se trata de vinos con un ligero toque dulce, resultado de su elaboración, que se pueden tomar en cualquier momento: “Todos los días podemos celebrar algo, por lo menos, que despertamos”, explica el sommelier Fernando Manuel Ruiz Velasco.

Pero, más allá de la celebración, el experto señala que es un vino que combina a la perfección con una gran variedad de alimentos: “Es muy versátil, el cava, para acompañar alimentos: la efervescencia ayuda a limpiar el paladar y percibir mejor los sabores”, indica.

Entre los productos que se ofrecen están el cava, un vino espumoso catalán. (Foto: Cecilia L. García)

El cava semi seco es ideal para los postres, de acuerdo con el sommelier, e incluso se puede acompañar con frutas como manzana verde y jícama; aunque también se lleva bien con alimentos salados como ostiones y pescados.

Este es un vino que se consume con regularidad en Cataluña: “Es nuestro champagne, para cualquier celebración en Navidad nunca falta el cava, para cualquier época del año es buen momento”, explicó Aran Mayola en entrevista con El Financiero.

Además, otro clásico de Cataluña es el vermut, una bebida con gran tradición que se elabora con ajenjo —hierba que debe llevar para denominarse así—, especias, plantas y flores que se maceran con vino blanco.

Su sabor es especiado y suele tomarse solo con hielos. El vermut se encuentra en dos presentaciones: rojo y blanco; este último se recomienda con alimentos salados como aceitunas, piparras e incluso almejas.

¡No solo vinos y conservas!: Así son las degustaciones del festival

Además de la venta de productos tradicionales de Cataluña, a los cuales se suman aceites de oliva, conservas de mar, dulces y frituras, también habrá degustaciones de comida típica.

El menú, que estará disponible en los restaurantes de Prissa Gourmet, incluye platillos como coca de recapte con anchoas y tapenade de aceitunas negras, una preparación hecha con verduras asadas colocadas sobre una lámina de pan.

Otros platos son la xatonada con ventresca, huevo de codorniz y romesco de pistaches, una ensalada tradicional catalana; pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao con reducción de vinagre envejecido; y butifarra hecha en casa con trinxat y alubias blancas.

El vermut se acostumbra tomar a las 12:00 del día en Cataluña. (Foto: Cecilia L. García)

¿Cuándo y dónde es el Festival de Cataluña?

El Festival de Cataluña se realiza a lo largo de mayo y el último día para disfrutarlo será el 31 de mayo. Los alimentos se distribuyen a través de Prissa en las tiendas de Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

“Hay descuentos todo mayo y vamos a tener actividades como degustaciones y catas”, comentó Hugo Pimienta, director de Prissa, en entrevista con El Financiero, quien explicó que el cronograma se publicará en las redes sociales de la tienda.

En la Ciudad de México, una de las tiendas en las que se pueden vivir las actividades del Festival de Cataluña, como degustaciones y descuentos, se encuentra en avenida Insurgentes Sur 64, Juárez, Cuauhtémoc.