'No me vestían como me gustaba expresarme': Megan Fox habla de la transición de su estilo

El estilo de Megan Fox al acudir a los eventos públicos ha cambiado desde que conoció a su prometido Machine Gun Kelly, ya que anteriormente no le gustaba como la vestían para sus proyectos porque sus publicistas apuntaban a que el mundo la viera de una forma más seria, con lo cual no se sentía cómoda.

“Mi estilo definitivamente ha cambiado”, le dijo Megan a la revista Vogue. “Antes no era algo en lo que pensara porque como actriz me habían clasificado en la categoría de ser un símbolo sexual. Y los publicistas traen un estilista y se trata de vestirse más en serio, para que el mundo te tome más en serio como actriz. Pero no me vestían de la forma en que me gustaba expresarme. Así que dejé de lado la moda. Yo estaba como: ‘no me importa un carajo lo que sea que me pongas porque de todos modos no me va a gustar’”, añadió.

Sin embargo, quien ha interpretado personajes en películas como Transformers o Tortugas Ninja se expresa más sobre sí misma y se ha vuelto más permisiva en mostrarse tal cual es desde que conoció al cantante con el que hoy está comprometida en matrimonio.

“Los músicos tienen tanta libertad para expresarse en la forma en que se visten. Pueden ser mucho más extravagantes de lo que suelen ser los actores. Antes de ser famosa, todos los que me conocían sabían que siempre usaría una pieza realmente loca, y todos dirían: ‘te vistes raro’. Y no fue hasta que me moldearon y tuve que vestirme de una manera que renuncié a eso. Y estando con él, es un poco excéntrico en la forma en que se viste, y eso me ha liberado para expresarme más”, aseguró.

El anillo de compromiso

La pareja señaló que anunció su compromiso por redes sociales mediante una grabación de su celular para controlar la narrativa entorno a ellos. Machine Gun Kelly incluso dio más detalles sobre el anillo que le dio a su amada y que fue un diseño exclusivo de Stephen Webster.

“Es una esmeralda colombiana pura sangre, sin tratamiento. Fue simplemente tallado directamente de la mina. Y el diamante era de Stephen”, contó Colson Baker, el nombre real del rapero de 31 años de edad.

Asimismo, dio a conocer la idea detrás de la joya. “El concepto es que el anillo se puede separar para hacer dos anillos. Cuando está unido, se mantiene en su lugar mediante un imán. Entonces, ¿ves cómo encaja? Y luego forma un corazón oscuro. ¿Y ves esto de aquí? Las bandas son en realidad espinas. Así que si trata de quitárselo, le duele. El amor es dolor”, declaró Machine Gun Kelly.

Esta aseveración ha sido cuestionada por matices que apuntan a una concepción errónea del amor romántico, cuya premisa se apoya en que si no hay sufrimiento o sacrificio no se ama a la otra persona. Ambas personalidades no han hecho más declaraciones al respecto.