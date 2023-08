¿Cómo cortó Rosalía a Rauw Alejandro? Revelan supuestos detalles sobre su ‘truene’

Tras la ruptura de Rosalía y Alejandro Rauw han surgido especulaciones sobre la razón de su ‘truene’ y algunas versiones de ‘fuentes cercanas’ a las celebridades. Entre los rumores que quedaron descartados por los mismos cantantes fueron la supuesta infidelidad del puertorriqueño, quien declaró “seré muchas cosas pero “mentiroso e infiel no”.

Algunos de los trascendidos que recientemente dio a conocer la prensa española fue la supuesta cronología de la ruptura entre los cantantes, cuya fecha se remontaría a finales de junio.

Rosalía y Rauw Alejandro habían anunciado su compromiso en marzo de este año. (Instagram / @rosalia.vt)

¿Rosalía terminó a Rauw Alejandro en Barcelona?

Según reveló la periodista Leticia Requejo a El Programa del Verano, el ‘breakup’ de las celebridades sucedió cuando Rosalía estaba en Barcelona y Rauw Alejandro en Puerto Rico.

De acuerdo con las declaraciones de Requejo, fue Rosalía quien habría tomado la decisión de romper el compromiso con el intérprete.

“Ella le llamó y le dijo: ‘Como tienes que hacer un viaje a París, antes de ir a Francia, pasa por Barcelona’”, contó.

Leticia señaló que la ‘Motomami’ le habría pedido a Rauw que fuera a verla a un departamento que rentaban en la ciudad Catalana.

“Se reúnen en el piso que compartían en Barcelona y ella le comunica la decisión de romper su compromiso y de finalizar esa relación”, explicó al programa.

Asimismo, Pepe Real, otro de los conductores de la producción dijo que tras la charla, Rosalía (acompañada de su hermana) recogió las cosas de Rauw para enviárselas y ella llevarse las suyas.

Rauw Alejandro y Rosalía fueron pareja por alrededor de tres años. (Instagram / @rauwalejandro)

Rosalía cerró su gira Motomami Tour en el Festival Lollapalooza París a finales de julio, sin embargo la cantante permaneció en Europa varios días más.

Requejo apuntó que recientemente la cantante regresó a Miami, donde reside desde hace algunos años y donde vivía con Rauw.

“Rosalía hace unos días decidió marcharse hacia Miami. Y Rauw Alejandro también está en Miami. Pero, de momento, no se ha producido ningún encuentro entre ellos”, comentó a la audicencia.

Asimismo, la periodista señaló que si bien Rosalía aún se encontraba en duelo por la ruptura, en realidad ella ya está en otro nivel del proceso.

“Los planes de ella son encerrarse en el estudio, y aunque sea un duelo, ella ha dado carpetazo”, finalizó.

Rosalía publicó una foto llorando al final de su gira 'Motomami', pero no dio el contexto de lo que sucedió. (Foto: Instagram / @rosalia.vt)

Rauw Alejandro lanza canción dedicada a Rosalía

Rauw Alejandro sorprendió este 10 de agosto con el estreno de ‘Hayami Hana’, una canción cuya letra está dedicada a Rosalía.

La letra de la canción se desarrolla como una ‘carta de despedida’ en la que él se desahoga y, a pesar de que le dice adiós a la ‘Motomami’, le desea lo mejor e incluso habla sobre la posibilidad de ‘regresar’ y “reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo (…) Terminaré nuestra casita por si te da con volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer”, dice la letra.

Tras el estreno, distintas reacciones comenzaron a surgir en redes sociales y hasta una de las revistas más reconocidas del mundo del entretenimiento resaltó que era una canción “innecesaria”.

“Felicitaciones a Rauw por estar en contacto con sus emociones y estar dispuesto a ser vulnerable en la pista, pero probablemente hubiera funcionado mejor si se lo hubiera enviado directamente a Rosalía”, se lee en el texto.