¿Amor o manipulación? Por esto critican a Rauw Alejandro tras lanzar canción para Rosalía

Rauw Alejandro sorprendió a sus millones de seguidores con el lanzamiento de ‘Hayami Hana’, una canción dedicada en su totalidad a Rosalía, quien hasta hace algunas semanas era su prometida.

La letra de la canción funciona como una carta a modo de despedida, en donde básicamente él se desahoga y, a pesar de que le está diciendo adiós, le desea lo mejor e incluso deja abierta la posibilidad de regresar en un futuro y “reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo (…) Terminaré nuestra casita por si te da con volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer”, reza la letra.

El tema contiene versos que se perciben muy personales, pues incluso reiteró que él no era infiel, una de las teorías que surgieron en redes sociales sobre la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía.

Aunque en redes sociales miles de internautas celebraron el lanzamiento de ‘Hayami Hana’, nombre que está en japonés y significa ‘flor rara y hermosa’, otros tantos, incluyendo la crítica especializada, considera que el tema es ‘innecesario’.

Rauw Alejandro y Rosalía fueron pareja por alrededor de tres años. (Instagram / @rauwalejandro)

Rolling Stone habla sobre canción de Rauw Alejandro para Rosalía

Tras el lanzamiento de la canción en YouTube, que actualmente ocupa el tercer lugar en tendencias de música con 4.9 millones de visualizaciones, algunos medios especializados como Rolling Stone emitieron su opinión al respecto.

Un artículo titulado ‘Rauw Alejandro no necesitaba compartir su canción de ruptura de Rosalía con todo el mundo’ describe la canción del artista puertorriqueño como ‘innecesaria’.

Después de explicar algunos de los versos que incluye la canción, el periodista Tomás Mier de Rolling Stone, que fue quien escribió dicho artículo, señaló que la canción habría tenido mayor efecto si se la hubiera enviado directamente a su exprometida en vez de publicarla.

“Felicitaciones a Rauw por estar en contacto con sus emociones y estar dispuesto a ser vulnerable en la pista, pero probablemente hubiera funcionado mejor si se lo hubiera enviado directamente a Rosalía”, explicó.

Internautas opinan sobre ‘Hayami Hana’, canción de Rauw Alejandro a Rosalía

En redes sociales tampoco se han hecho esperar las opiniones de aquellos que ya escucharon la canción, y aunque a muchos les pareció un buen gesto del cantante a su exnovia, otros consideran que no es así.

Opinión sobre la canción de Rosalía y Rauw Alejandro. (Foto: Captura de pantalla / Twitter)

Por ejemplo, algunos usuarios aseguran que la canción es una forma de manipulación hacia Rosalía, además de que no la consideran bonita ni romántica.

También hay quienes aseguran que, aunque el cantante lo haya desmentido en más de una ocasión y en la misma letra del tema, sí le fue infiel a Rosalía, por lo que el lanzamiento de ‘Hayami Hana’ no tiene sentido.